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Il Cittadella vince in casa e tiene accese le speranze playoff

Il Cittadella vince in casa e tiene accese le speranze playoff

La squadra di Gori terminerà la stagione regolare a Pistoia domenica prossima

2 minuti di lettura

Ultima gara in casa della stagione 2025/2026 coincide con una vittoria pesantissima, per il Cittadella Vis Modena, la squadra allenata da Mattia Gori ha battuto per 1-0 il Pro Palazzolo mantenendo viva la speranza di giocarsi i playoff all’ultima giornata anche se il destino non dipende solo dalla squadra modenese. Il Cittadella passa subito in vantaggio con Davide Arrondini che, con un bellissimo gesto tecnico di pregevole fattura, batte l’incolpevole Ilic e porta subito in avanti il Cittadella timbrando la rete dell’1-0.

Dopo pochi istanti gli ospiti si fanno vedere dalle parti di Celenza con un calcio d’angolo ma la retroguardia modenese allontana alla grande. Citta ancora in avanti, calcio di punizione da zona molto interessante, cross in mezzo, Boccaccini fa bene la sponda ma la palla termina sul fondo. La squadra allenata da Mattia Gori gioca meglio dell’avversario, tiene bene il campo sia dal punto di vista fisico che tattico e porta il minimo vantaggio fino a fine primo tempo.

Nella ripresa per Pro Palazzolo, ancora Minessi prova a segnare il gol del pari, con un colpo di testa in area piccola, tentativo che termina oltre la linea di fondo campo.

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In questa fase del match si gioca molto a centrocampo, molti duelli e le difese resistono agli attacchi avversari. Grande occasione per il Cittadella che capita sui piedi di Mattia Morello, l’attaccante tira da fuori area chiamando Ilic al miracolo. Nelle battute finali il Palazzolo prova la ricerca disperata del pareggio ma non c’è niente da fare, la partita finisce con il Cittadella Vis Modena che porta a casa una vittoria importantissima. La squadra di Gori terminerà la stagione regolare in quel di Pistoia domenica prossima.

Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA 1

PRO PALAZZOLO 0

Cittadella Vis Modena: Celenza; Sabotic, Fort, Boccaccini; Morello (34’st Carretti), Mandelli, Dodaro (42’st Calanca), Sardella; Teresi, Arrondini, Marchetti (32’st Camara). A disposizione: Anino, Stopelli, Barbi, Crosariol, Caprioni, Barozzini. All. Gori

Pro Palazzolo: Ilic, Cerri, Pelamatti (39’st Ferretti), Mafezzoni, Ragazzoni (42’st Coly), Mattioli, Verzelletti, Cantaboni (22’st Rizza), Uberti, Capone, Minessi. A disposizione: Piombino, Ragnoli, Capoferri, Palazzi, Bettinzoli. All. Bono

Arbitro: Antoniucci di Roma 1

Ammoniti: Sabotic, Boccaccini, Teresi, Capone, Mattioli, Uberti

Reti: 10’pt Arrondini

Foto Giovanni Montorsi

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