Dilettanti, playoff: il Fiorano cerca il pass per la finale

Ecco i playoff in programma domani, domenica 31 maggio.

ECCELLENZA

Alle 16 semifinali di ritorno degli spareggi nazionali per la D: Fiorenzuola-Certosa (and. 0-1), chi vince trova in finale per la D (7 e 14/6) la vincente di Academy Calvairate-Levico Terme (and. 0-1); Santegidiese-Ars et Labor Ferrara (and. 1-0), chi vince in finale trova la vincente di Grassina-Monti Prenestini (and. 2-2).

PROMOZIONE

Alle 16.30 a Bentivoglio si gioca la finale regionale dei playoff Castellarano-Vis Novafeltria. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, saranno tirati i calci di rigore. Questa la classifica dal 3° posto in poi: 3° F.F. Medesano, 4° Casumaro, 5° Misano, 6° Sanmichelese, 7° Gotico, 8° Msp. Per ora c’è un solo posto.

PRIMA

Alle 16.30 le semifinali dei playoff: Fiorano-Reno Molinella, Rubierese-Sporting Vado. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai rigori. Domenica 7/6 la finale con la vincente che sale in Promozione, per ora non ci sono altri posti, la prima delle escluse è il Guastalla finalista della Coppa.

Festa Crer. Si svolgerà domenica 21 giugno all’interno della Sala Convention del ’Museo Ferrari’ di Maranello l’edizione 2026 de ’La grande giornata delle società’. Sul palco dalle ore 16,15 (accoglienza dalle 15,30) tutte le società.

Matteo Pierotti