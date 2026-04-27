Promozione: il Castelfranco perde a Gallo e retrocede in Prima

Vittoria vitale per il Gallo che, nello scontro diretto, batte in rimonta la Virtus Castelfranco, condannandola alla retrocessione matematica. Per i modenesi si tratta della seconda retrocessione consecutiva. La sfida inizia in salita per i padroni di casa: al 30’ un errore del portiere Barbieri regala palla a Landini, che con un freddo pallonetto porta avanti gli ospiti. Il Gallo però non si scompone e al 36’ trova il pari grazie a una prodezza balistica: Coraini batte Scardovelli con una stupenda rovesciata che infiamma il pubblico. Prima del riposo, al 45’, il sorpasso è servito: su una respinta della difesa, Malservisi è il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a siglare il 2-1.

Nella ripresa il Castelfranco accusa il colpo e fatica a creare pericoli. Al 61’ arriva il colpo del KO: una splendida verticalizzazione di Nyezhentsev libera Cottone, che a tu per tu con il portiere non sbaglia per il 3-1. La partita della Virtus finisce definitivamente al 73’, quando l'autore del gol Landini riceve un rosso diretto per un fallo a centrocampo.

Il tabellino

GALLO-VIRTUS CASTELFRANCO 3-1

GALLO: Barbieri, Vitali, Tucci (85’ Fratti), Bertasi (78’ Franchi), Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Berto (87’ Pasquini), Cottone (67’ Mezzadri), Mangherini (22’ Dovesi). A disp.: Farina, Monti, Lupusor, Lettieri. All. Zambrini

CASTELFRANCO: Scardovelli, Cordella (80’ Toselli), Passini (61’ Angoh), Bequirai, Testa, Mazzocchi, Romanciuc, Palmieri (61’ Calamosca), Marchesi, Landini, Rispoli (61’ Nediaje). A disp: Villa, Abaidoo, Siry, Ganassi, Tondelli. All. Rizzo

Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia

Reti: Landini 30’ (C), Coraini 36’ (G), Malservisi 45’ (G), Cottone 61’ (G)

Note: Ammoniti: Passini 25’ (C), Bequirai 58’ (C). Espulsi: Landini 73’ (C)

Matteo Pierotti