Castelfranco, impianto fotovoltaico in fiamme: paura in un'abitazione

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti d'urgenza a Castelfranco Emilia per l’incendio di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di una civile abitazione. L'allarme è scattato alle 15:30, quando le fiamme sono state segnalate in via Sant'Anna. L’intervento rapido delle squadre dei pompieri ha permesso di circoscrivere le fiamme ai soli moduli fotovoltaici, evitando che l'incendio si propagasse alla struttura sottostante dell'abitazione e di mettere in sicurezza l’intera area e l'impianto elettrico coinvolto.

Fortunatamente, non si registrano feriti né persone intossicate. Le operazioni di messa in sicurezza sono tutt' ora in corso.