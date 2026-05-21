Castelfranco, multe e cibo sequestrato in due minimarket

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale di Castelfranco Emilia sono intervenuti presso due minimarket situati nel centro storico di Castelfranco Emilia a seguito di segnalazioni pervenute al Comando in relazione al disturbo da parte di alcuni avventori che stazionavano nei pressi di dette attività. Gli agenti hanno provveduto ad identificare sette clienti che risultavano regolari e successivamente hanno proceduto all’ispezione delle due attività commerciali.





Nel primo minimarket era presente il titolare e una dipendente che risultava regolarmente assunta. A seguito del controllo amministrativo da parte degli agenti della Polizia Locale sono state accertate violazioni che hanno determinato sanzioni pari a 2.064 euro per i seguenti motivi: mancanza delle indicazioni su categoria e provenienza dei prodotti ortofrutticoli, assenza dei prezzi esposti su alcuni prodotti e assenza di etichette delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana su alcune merci. Questo requisito è fondamentale per la sicurezza alimentare e la trasparenza verso l’acquirente. In seguito al controllo gli agenti hanno disposto inoltre il sequestro di 15 kg di pesce surgelato e legumi. Il titolare ha già provveduto a regolarizzarsi e pagare le sanzioni.





Il controllo amministrativo è stato poi esteso ad un altro minimarket sempre nel centro storico di Castelfranco Emilia, dove era presente solo il titolare e gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato violazioni per un totale di 3.096 euro per assenza dei prezzi, non tracciabilità di alcuni prodotti venduti. Anche qui si è proceduto al sequestro di 120 kg di carne surgelata, legumi, spezie, frutta e riso. In entrambi gli esercizi commerciali. Nessun prodotto alimentare è risultato scaduto.





'I controlli sui pubblici esercizi sono attività importanti utili a garantire le stesse regole per tutti, a tutela dei consumatori e della concorrenza leale tra gli operatori commerciali: continueranno anche nei prossimi mesi. Chi rispetta le norme non ha nulla da temere. Chi non le rispetta troverà la Polizia Locale pronta a intervenire. Le sicurezze su cui essere attenti sono tante e diverse, e noi proviamo ad attenzionarle tutte. Grazie agli agenti della Polizia Locale per il lavoro che quotidianamente svolgono', dichiara il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.

'Questi interventi rientrano in un'attività di controllo del territorio che svolgiamo con continuità e metodo - aggiunge il Comandante della Polizia Locale di Castelfranco Emilia, Cesare Augusto Dinapoli - e con i quali rispondiamo alle segnalazioni dei cittadini. Quando le irregolarità vengono sanate rapidamente, come è accaduto nel primo caso, è il segnale che i controlli funzionano.

Continueremo a presidiare il territorio con la stessa attenzione'.