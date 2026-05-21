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Vignola, Stefano Bonaccini chiude la campagna a sostegno della Muratori

Vignola, Stefano Bonaccini chiude la campagna a sostegno della Muratori

Sono previsti gli interventi dei consiglieri regionali di Avs Trande e della lista Civici con De Pascale Paldino e di Stefania Ascari del M5s

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Sarà l’europarlamentare Stefano Bonaccini a chiudere la campagna elettorale del candidato sindaco di centrosinistra Emilia Muratori e delle cinque liste che la sostengono (Partito Democratico Muratori sindaca, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, Progetto Civico Vignola e Lista civica Muratori sindaca).

 L’appuntamento, aperto alla partecipazione di tutta la cittadinanza, è per domani, venerdì 22 maggio, alle 20, in piazza dei Contrari, a Vignola. Sono previsti gli interventi del consigliere regionale di Avs Paolo Trande, del consigliere regionale della lista Civici con De Pascale Vincenzo Paldino, della deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, di Maurizio Tonelli della Lista civica Muratori sindaca e, naturalmente, della candidata sindaca Emilia Muratori. In chiusura, l’intervento dell’europarlamentare e presidente nazionale del Partito Democratico Stefano Bonaccini.

La serata vedrà l’accompagnamento musicale della band “Doppio Zero”.

'In queste settimane abbiamo incontrato cittadini, associazioni e gruppi informali – commenta Emilia Muratori – Abbiamo ascoltato le loro esigenze e le loro proposte, come fatto sempre, in questi anni, di impegno amministrativo. Abbiamo spiegato i punti principali del nostro programma e ribadito che il principale obiettivo per i prossimi cinque anni è quello della rigenerazione dell’esistente e della manutenzione di strade, parchi e aree pubbliche. I progetti avviati saranno portati a termine, a cominciare dalla bellissima nuova palestra che intendiamo consegnare all’utilizzo delle scuole e delle associazioni sportive del territorio con l’avvio del prossimo anno scolastico. L’invito per tutti è di recarsi alle urne, domenica e lunedì, perché con il voto odierno si decide la Vignola che vogliamo per il prossimo futuro'.

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