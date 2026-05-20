Maranello, Polizia Locale: inaugurazione della nuova sede

Sabato 23 maggio alle 10 è in programma l’inaugurazione della nuova sede della Polizia Locale di Maranello, collocata in Via Vittorio Veneto 7 al piano terra della sede degli uffici tecnici comunali. Previsti, prima del taglio del nastro, gli interventi del sindaco Luigi Zironi, dell’assessore alla Sicurezza Elisabetta Marsigliante e della responsabile della Polizia Locale Elisa Ceresola. A seguire, la benedizione dei locali e un rinfresco per i partecipanti. Nella nuova sede trova ora una collocazione più funzionale il personale del corpo maranellese della PL, composto da nove agenti, due ispettori e due istruttori amministrativi. Nei locali, completamente riqualificati, sono presenti, oltre agli uffici per il personale e per il comandante, un front office collegato con gli uffici degli ispettori e una sala di controllo del sistema di videocamere di sorveglianza, spazio operativo che consente agli agenti di monitorare quanto avviene sul territorio cittadino, grazie alla rete di “occhi elettronici” la cui dotazione è stata recentemente ampliata e che potrà continuare ad essere integrata. Completamente rinnovata anche l’infrastruttura digitale a supporto del lavoro del personale, con una nuova sala dedicata per il centro elaborazione dati.