Tragedia ieri nel mantovano. Antonio Bruno, 29 anni, di Bomporto è morto ieri alle 12.30 in un incidente in moto a Garolda di Roncoferraro. Il giovane era in sella alla sua Yamaha quando, nel percorrere una semicurva sulla sinistra che costeggia il canale, ha perso il controllo schiantandosi contro il guardrail. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 ma per il 29enne non c'è stato nulla da fare. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, il giovane motociclista avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della moto e finendo fuori strada.
Tragedia nel mantovano: muore motociclista 29enne di Bomporto
Antonio Bruno era in sella alla sua Yamaha quando, nel percorrere una semicurva sulla sinistra che costeggia il canale, ha perso il controllo
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