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Serramazzoni: chiude fino al 12 giugno un tratto della Provinciale 21

Serramazzoni: chiude fino al 12 giugno un tratto della Provinciale 21

Dal 20 maggio in località San Dalmazio “Casa Taiate” in comune di Serramazzoni

1 minuto di lettura

Interruzione totale del transito veicolare dal 20 maggio al 12 giugno in località San Dalmazio “Casa Taiate” in comune di Serramazzoni.

La chiusura al transito sarà totale e riguarderà sia i veicoli che i pedoni ed è necessaria per consentire la realizzazione di un contromuro di monte su micropali, in adiacenza a quello esistente e la realizzazione di un nuovo muro di sostegno di valle fondato, sempre su micropali, che consentirà un ampliamento della sezione della carreggiata.


L’intervento rientra tra quelli finanziati dalla struttura Commissariale per la ricostruzione post alluvione maggio 2023 per il quale Consap spa risulta ente attuatore a favore della Provincia di Modena ed è finanziato con risorse PNRR.


Per limitare i disagi alla circolazione, sarà predisposta l’apposita segnaletica di deviazione stradale e sarà assicurato il transito del trasporto pubblico locale su viabilità alternativa, anche comunale.


L’impresa aggiudicataria è la ditta Stradedil srl di Palagano che si avvarrà, in subappalto, della ditta Zaccaria Costruzioni di Montese. Complessivamente sono 32 i progetti modenesi gestiti da Consap, la struttura alla quale il Commissario Straordinario ha conferito la funzione di committenza ausiliaria per la messa in sicurezza dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023, per valore complessivo degli interventi è di 14,75 milioni di euro.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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