Lavoro, sicurezza, legalità e orientamento: a Modena un villaggio itinerante

La tappa modenese de 'Il Lavoro viaggia con noi' si apre lunedì 4 maggio presso la Sala Panini della Camera di Commercio di Modena, dove si terrà a partire dalle ore 14,30 il convegno 'Lavoro, sicurezza e legalità' che vedrà la partecipazione del Prof. Andrea Allamprese (Docente di Diritto del Lavoro UNIMORE), del dott. Davide Venturi (Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena) e dell'Ing. Francesco Gallo (professionista CTSS-Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza). Il convegno, che sarà moderato dall'Avv.
La seconda giornata di martedì 5 maggio sarà dedicata all'orientamento al lavoro ed al percorso universitario, e prenderà il via alle ore 9 nel villaggio itinerante allestito presso il parco Novi Sad. Il Truck attrezzato dai Consulenti del Lavoro ospiterà una lezione universitaria in presenza a cura della Prof.ssa Maria Barberio (Ricercatrice UNIMORE di Diritto del lavoro) dal titolo 'Social e lavoro: un like che può costarti caro'.
''Il Lavoro viaggia con noi' – ha dichiarato Davide Talassi - è un'iniziativa giunta alla terza edizione promossa dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro con il Consiglio Nazionale dell'Ordine. L'organizzazione è a cura del nostro Consiglio provinciale in collaborazione con le istituzioni locali, il mondo dell'istruzione, dell'economia e del diritto. In ogni tappa viene allestito un vero e proprio Villaggio del Lavoro (a Modena sarà al Parco Novi Sad) nel quale si potrà accedere ad una pluralità di servizi e partecipare a diversi appuntamenti informativi: tavole rotonde con esperti di materia giuslavoristica; workshop e attività dedicate all'orientamento ed alla redazione del curriculum vitae; videogame interattivi dedicati al lavoro etico; esperienze immersive in realtà virtuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; sessioni informative sui percorsi per diventare Consulente del Lavoro. Il tour offre inoltre momenti di approfondimento sulla formazione continua, sulla previdenza, sugli strumenti di welfare integrato e sulle opportunità occupazionali presenti sul territorio. Questa iniziativa porta le competenze dei professionisti direttamente sul territorio e rappresenta una significativa opportunità di informazione ed orientamento professionale 'sul campo', nonché l'occasione per approfondire il tema del lavoro e della sicurezza anche grazie al confronto tra istituzioni, esperti della formazione, esponenti del tessuto economico ed imprenditoriale'.
'Questa iniziativa ci vede impegnati direttamente con particolare soddisfazione – ha affermato Elvira Allegretta – in quanto nella nostra mission rientra a pieno titolo anche l'attività di formazione, sia rivolta alle aziende sia ai giovani, per renderli attori consapevoli del mondo del lavoro. L'Ispettorato è visto infatti solo come ente repressivo, ma a questo doveroso compito istituzionale viene affiancata anche specifica attività che svolgiamo, anche in collaborazione con il mondo delle professioni, negli istituti di istruzione'.
'Avvicinare il mondo della scuola e quello del lavoro, supportare i giovani nell'orientamento lavorativo, promuovere una cultura del lavoro sicuro e legale sono valori in cui la Provincia di Modena crede fortemente – ha sottolineato Fabio Braglia - per questo motivo abbiamo dato il nostro patrocinio a questa iniziativa, che mette in atto una sinergia virtuosa tra istituzioni pubbliche ed operatori professionali che può dare importanti risultati'.
Tutte le iniziative dell'evento 'Il Lavoro viaggia con noi' sono realizzate in collaborazione con l'Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Emilia-Romagna, l'Ufficio scolastico Regionale, UNIMORE, INPS, INAIL, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. L'iniziativa gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena, del Comune di Modena, della Fondazione Marco Biagi, del CUP Comitato unitario delle professioni di Modena, l'Ordine degli Architetti e della Camera di Commercio.