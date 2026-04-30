Lavoro, sicurezza, legalità e orientamento: a Modena un villaggio itinerante

'Diffondere la cultura del lavoro etico e rispettoso della legalità, promuovere la sicurezza in ogni ambito lavorativo, supportare i giovani nell'orientamento occupazionale ed informare sull'importanza ed il ruolo dei Consulenti del Lavoro: sono questi gli obiettivi dell'iniziativa 'Il Lavoro viaggia con noi', il villaggio itinerante promosso dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro che sta girando l'Italia e che farà tappa anche a Modena nelle giornate di lunedì 4 e martedì 5 maggio. Le finalità ed il programma dell'evento sono state illustrate presso la sede della Provincia di Modena, alla presenza del Presidente Fabio Braglia, di Davide Talassi (Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena) e di Elvira Allegretta (Responsabile processo di vigilanza ordinaria Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena).

La tappa modenese de 'Il Lavoro viaggia con noi'presso la Sala Panini della Camera di Commercio di Modena, dove si terrà a partire dalle ore 14,30 il convegno 'Lavoro, sicurezza e legalità' che vedrà la partecipazione del Prof. Andrea Allamprese (Docente di Diritto del Lavoro UNIMORE), del dott. Davide Venturi (Direttore Ispettorato Territoriale del Lavoro di Modena) e dell'Ing. Francesco Gallo (professionista CTSS-Consulenza Tecnica Salute e Sicurezza). Il convegno, che sarà moderato dall'Avv.Luca Zaccarelli, affronterà temi di particolare rilevanza quali l'analisi della diffusione dei contratti pirata nel mondo del lavoro, gli strumenti giuridici di contrasto del dumping contrattuale, la sicurezza sul lavoro e la Patente a crediti. Dal pomeriggio di lunedì 4 maggio fino a martedì 5 maggio al Parco Novi Sad (nell'area parcheggio lato via Bono da Nonantola) sarà presente il Truck attrezzato che - assieme ad alcuni stand allestiti accanto ad esso - costituisce il centro del villaggio itinerante: nel pomeriggio di lunedì è prevista una sessione riservata ai Consulenti del Lavoro, che potranno incontrare i funzionari della Fondazione Lavoro e dell'ENPACL (la cassa di previdenza professionale) ed ottenere informazioni e risposte sulle possibilità offerte dai due Enti per lo sviluppo dello studio e della professione (attivare o gestire un tirocinio; promuovere una ricerca di personale; utilizzare i fondi interprofessionali per la Formazione Continua; consultare la propria posizione assicurativa; effettuare simulazioni pensionistiche).

sarà dedicata all'orientamento al lavoro ed al percorso universitario, e prenderà il via alle ore 9 nel villaggio itinerante allestito presso il parco Novi Sad. Il Truck attrezzato dai Consulenti del Lavoro ospiterà una lezione universitaria in presenza a cura della Prof.ssa Maria Barberio (Ricercatrice UNIMORE di Diritto del lavoro) dal titolo 'Social e lavoro: un like che può costarti caro'.Per tutta la mattina, fino alle ore 13, saranno realizzate attività dedicate agli studenti di scuole secondarie e universitari di orientamento al lavoro e formazione: sarà possibile partecipare ad incontri aperti al pubblico, interagire con i professionisti presenti per ricevere consigli su come redigere un curriculum vitae efficace e come presentarsi ad un colloquio di lavoro, ed individuare le opportunità disponibili sul territorio. Sarà inoltre possibile approfondire il tema del lavoro etico con un divertente videogame interattivo che aiuta a orientarsi nel mondo del lavoro ed a imparare nozioni essenziali per il contrasto delle irregolarità, ma anche vivere un'esperienza immersiva di realtà virtuale che renderà divertente e coinvolgente la formazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarà inoltre presente una postazione 'INPS per i giovani', dove i funzionari dell'ente di previdenza saranno a disposizione per presentare opportunità, tutele e strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro con contratti regolari, informare sui diritti e sulle tutele previste, aiutare a progettare il proprio percorso formativo e professionale.Si potrà anche ricevere consulenza specifica per approfondire il percorso da intraprendere per diventare Consulente del Lavoro, il professionista esperto di diritto del lavoro che fornisce assistenza ad aziende ed enti nella gestione del personale.

''Il Lavoro viaggia con noi' – ha dichiarato- è un'iniziativa giunta alla terza edizione promossa dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro con il Consiglio Nazionale dell'Ordine. L'organizzazione è a cura del nostro Consiglio provinciale in collaborazione con le istituzioni locali, il mondo dell'istruzione, dell'economia e del diritto. In ogni tappa viene allestito un vero e proprio Villaggio del Lavoro (a Modena sarà al Parco Novi Sad) nel quale si potrà accedere ad una pluralità di servizi e partecipare a diversi appuntamenti informativi: tavole rotonde con esperti di materia giuslavoristica; workshop e attività dedicate all'orientamento ed alla redazione del curriculum vitae; videogame interattivi dedicati al lavoro etico; esperienze immersive in realtà virtuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; sessioni informative sui percorsi per diventare Consulente del Lavoro. Il tour offre inoltre momenti di approfondimento sulla formazione continua, sulla previdenza, sugli strumenti di welfare integrato e sulle opportunità occupazionali presenti sul territorio. Questa iniziativa porta le competenze dei professionisti direttamente sul territorio e rappresenta una significativa opportunità di informazione ed orientamento professionale 'sul campo', nonché l'occasione per approfondire il tema del lavoro e della sicurezza anche grazie al confronto tra istituzioni, esperti della formazione, esponenti del tessuto economico ed imprenditoriale'.

'Questa iniziativa ci vede impegnati direttamente con particolare soddisfazione – ha affermato– in quanto nella nostra mission rientra a pieno titolo anche l'attività di formazione, sia rivolta alle aziende sia ai giovani, per renderli attori consapevoli del mondo del lavoro. L'Ispettorato è visto infatti solo come ente repressivo, ma a questo doveroso compito istituzionale viene affiancata anche specifica attività che svolgiamo, anche in collaborazione con il mondo delle professioni, negli istituti di istruzione'.

'Avvicinare il mondo della scuola e quello del lavoro, supportare i giovani nell'orientamento lavorativo, promuovere una cultura del lavoro sicuro e legale sono valori in cui la Provincia di Modena crede fortemente – ha sottolineato- per questo motivo abbiamo dato il nostro patrocinio a questa iniziativa, che mette in atto una sinergia virtuosa tra istituzioni pubbliche ed operatori professionali che può dare importanti risultati'.Tutte le iniziative dell'evento 'Il Lavoro viaggia con noi' sono realizzate in collaborazione con l'Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione Emilia-Romagna, l'Ufficio scolastico Regionale, UNIMORE, INPS, INAIL, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro. L'iniziativa gode del patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Modena, del Comune di Modena, della Fondazione Marco Biagi, del CUP Comitato unitario delle professioni di Modena, l'Ordine degli Architetti e della Camera di Commercio.