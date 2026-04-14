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Serramazzoni, rapina in abitazione ai danni di due anziani: arrestato un tunisino di 34 anni

Serramazzoni, rapina in abitazione ai danni di due anziani: arrestato un tunisino di 34 anni

Dopo essere entrato aveva dapprima spinto ripetutamente con forza la donna e aggredito il marito strappandogli la collana d'oro

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L'11 aprile i carabinieri di Pavullo nel Frignano hanno portato in carcere un tunisino di 34 anni per rapina in abitazione pluriaggravata e lesioni personali.

L’attività d’indagine è scaturita da una rapina commessa, la notte del 23 marzo, all’interno dell’abitazione di una coppia di anziani di Serramazzoni in cui l’uomo, con il volto travisato, era penetrato mediante effrazione alla porta d’ingresso. Dopo essere entrato aveva dapprima spinto ripetutamente con forza la donna, per poi raggiungere il piano superiore ove, dopo aver aggredito il marito, gli aveva strappato dal collo una collana d’oro per poi darsi alla fuga dopo aver preso anche un paio di scarpe.

Sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle persone offese nonché dall’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza e dei sistemi di lettura targhe, i carabinieri acquisivano le immagini dell’autovettura utilizzata per raggiungere l’abitazione e del volto del tunisino, ripreso all’interno di un esercizio commerciale.

La comparazione fotografica all’interno della banca dati delle forze di polizia ha fornito riscontro positivo con un uomo sottoposto per altra causa alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso la Questura di Modena.

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