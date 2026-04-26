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Serramazzoni: 35 enne accoltellato, aveva difeso ragazza aggredita dal fidanzato

Serramazzoni: 35 enne accoltellato, aveva difeso ragazza aggredita dal fidanzato

E' accaduto intorno alle 20,30 di ieri sera, nel centro del paese. Il fidanzato, 20 enne, ha aggredito l'uomo, di origine marocchina, intervenuto in soccorso di lei. L'aggressore si è dato alla fuga

1 minuto di lettura

Brutale aggressione ieri sera a Serramazzoni, intorno alle ore 20.30 nei pressi della centrale Piazza Roma. Un uomo di 35 anni, di origine marocchina, è stato accoltellato mentre interveniva per difendere una giovane donna coinvolta in una lite con il proprio compagno e caduta a terra, è stato colpito da arma da taglio e ferito gravemente.

 

Secondo le prime ricostruzioni la discussione tra i due giovani fidanzati, 20 anni, sarebbe rapidamente degenerata fino a sfociare in aggressioni fisiche. La ragazza sarebbe stata spinta e colpita fino a cadere a terra. A quel punto il trentacinquenne, che aveva assistito alla scena, si sarebbe avvicinato per proteggerla.
Il ragazzo, un ventenne, avrebbe però reagito estraendo un coltello e colpendo più volte l’uomo intervenuto in difesa della giovane. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari dell’Avap di Serramazzoni e l’automedica di Pavullo. Le condizioni del ferito sono apparse subito molto gravi: dopo le prime manovre di stabilizzazione, il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo all’Ospedale di Baggiovara. Al momento non sono ancora note le sue condizioni cliniche aggiornate.
Il ventenne responsabile dell’accoltellamento si sarebbe dato alla fuga subito dopo l’aggressione. Sul posto, per le indagini, i Carabinieri

 

Articolo in aggiornamento

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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