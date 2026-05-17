Strage di Modena, Elly Schlein in piazza Grande con De Pascale, Bonaccini e Baruffi

E' arrivata anche il segretario Pd nazionale Elly Schlein oggi a Modena all'indomani della strage di via Emilia centro. La Schlein ha incontrato il sindaco Mezzetti in Municipio in piazza Grande, insieme all'eurodeputato Stefano Bonaccini, al presidente della Regione De Pascale e all'assessore regionale Davide Baruffi. Il segretario Pd, che stasera parteciperà al momento di raccoglimento in piazza, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.