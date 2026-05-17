E' arrivata anche il segretario Pd nazionale Elly Schlein oggi a Modena all'indomani della strage di via Emilia centro. La Schlein ha incontrato il sindaco Mezzetti in Municipio in piazza Grande, insieme all'eurodeputato Stefano Bonaccini, al presidente della Regione De Pascale e all'assessore regionale Davide Baruffi. Il segretario Pd, che stasera parteciperà al momento di raccoglimento in piazza, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.
Strage di Modena, Elly Schlein in piazza Grande con De Pascale, Bonaccini e Baruffi
Il segretario Pd, che stasera parteciperà al momento di raccoglimento in piazza, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione
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