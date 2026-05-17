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Strage di Modena, in 300 questa mattina al corteo in centro storico

Strage di Modena, in 300 questa mattina al corteo in centro storico

Dal presidio è partito un corteo spontaneo: partito dal luogo dove l'auto C3, guidata da Salim El Koudri, si è schiantata davanti alla vetrina, ha raggiunto piazza Grande

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Come annunciato, si sono ritrovati questa mattina alle 10 davanti alla Chiesa di San Biagio, in via del Carmine a Modena, per un momento di raccoglimento e vicinanza alle vittime della strage di ieri. Al presidio, promosso dal Comitato Modena Merita di più, hanno partecipato circa 300 persone. Dal presidio è poi partito un corteo spontaneo che è stato autorizzato in tempo reale: partito dal luogo dove l'auto C3, guidata da Salim El Koudri, si è schiantata davanti alla vetrina, ha raggiunto piazza Grande.
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