Strage di Modena, in 300 questa mattina al corteo in centro storico
Dal presidio è partito un corteo spontaneo: partito dal luogo dove l'auto C3, guidata da Salim El Koudri, si è schiantata davanti alla vetrina, ha raggiunto piazza Grande
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