'A seguito della tragedia accaduta oggi la comunità è invitata a partecipare a un momento di raccoglimento, cordoglio e vicinanza alle persone coinvolte'. L'iniziativa arriva da Modena Merita di più. 'L’appuntamento è fissato per domani, domenica, alle 10, presso la Chiesa di San Biagio, in via del Carmine 4, Modena. 'Si tratta di un’occasione sobria e rispettosa, pensata per fermarsi insieme, esprimere solidarietà e ribadire la necessità che episodi simili non debbano mai più ripetersi. In un momento particolarmente delicato, l’invito rivolto a tutti è quello di partecipare con la massima serietà e con spirito di comunità, mettendo al centro il rispetto, la responsabilità e la vicinanza verso chi oggi è stato direttamente coinvolto'.
Modena, dal Comitato un momento di raccoglimento per la tragedia di via Emilia centro
Domattina 'Modena merita di più' organizza un momento di raccoglimento per la comunità
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte
Orrore a Modena, Salim el Koudri nel 2022 venne seguito dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi
Modena, auto sulla folla in centro. Il Sulpl: 'Polizia Locale ancora una volta in prima linea negli scenari più critici'
Carpi, l'ex sindaco Bellelli lascia la Regione: nuova vita dopo l'esilio imposto da Righi
Furti a raffica a Castelfranco, il segretario Pd: 'Colpa del Governo'
Lezioni di Islam al Fermi, il Pd di Modena difende la scelta: 'Così si educa al rispetto'
Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimetteArticoli Recenti
Auto sulla folla a Modena, il presidente de Pascale: 'Un gesto di una gravità inaudita'
Auto falcia otto pedoni in centro, Mezzetti: 'Si è fiondato contro le persone sul marciapiede'. Aimi: 'Episodio brutale'
Ramazzini Modena, Braglia a Muzzarelli: 'Sarebbe miope perseguire strategie oggi superate'
Salvare la sanità pubblica, Mezzetti firma la petizione Cgil: implicita bocciatura alla iniziativa estemporanea Pd