Modena, dal Comitato un momento di raccoglimento per la tragedia di via Emilia centro

'A seguito della tragedia accaduta oggi la comunità è invitata a partecipare a un momento di raccoglimento, cordoglio e vicinanza alle persone coinvolte'. L'iniziativa arriva da Modena Merita di più. 'L’appuntamento è fissato per domani, domenica, alle 10, presso la Chiesa di San Biagio, in via del Carmine 4, Modena. 'Si tratta di un’occasione sobria e rispettosa, pensata per fermarsi insieme, esprimere solidarietà e ribadire la necessità che episodi simili non debbano mai più ripetersi. In un momento particolarmente delicato, l’invito rivolto a tutti è quello di partecipare con la massima serietà e con spirito di comunità, mettendo al centro il rispetto, la responsabilità e la vicinanza verso chi oggi è stato direttamente coinvolto'.