Incidente per sindaco e assessora di Ferrara: lei positiva all'alcoltest si dimette

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessore Francesca Savini sono rimasti coinvolti lunedì sera in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiavano, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e poi in un campo.

Entrambi sono rimasti illesi.

Sul posto i carabinieri della stazione di Sermide e Felonica, vigili del fuoco e 118.

Savini è risultata positiva all'alcol test con un tasso oltre 1,5 grammi per litro. Per l'assessore è scattato il ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e sequestro del veicolo con successiva confisca.

Le dimissioni

E proprio pochi minuti fa l'assessore Savini ha deciso di dimettersi.

'In questi anni, prima come consigliere e poi come assessore, il mio obiettivo è stato quello di servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini. Proprio in nome di quel rispetto, e nella consapevolezza del ruolo pubblico che ho ricoperto fino ad oggi, ho scelto di rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato - scrive sui social -. L’accertamento delle cause del sinistro alla guida della mia auto, che fortunatamente non ha portato a conseguenze per persone o cose, è in corso. Verrà fatta chiarezza, come è legittimo che sia, nelle sedi opportune.

È una decisione sofferta. Mi sono sempre spesa per la mia città, ma questa è una scelta doverosa, assunta a tutela del buon lavoro svolto da questa Amministrazione e del livello di fiducia raggiunto in questi anni. Una scelta, la mia, affinché l’Amministrazione comunale possa proseguire il proprio lavoro con serenità e con una nuova figura che possa gestire le mie deleghe con la massima attenzione e cura. Attenzione e cura che ora sento di dover dedicare alla mia famiglia. Una responsabilità morale, prima ancora che pubblica, che devo a loro, come a tutti i cittadini di Ferrara'.