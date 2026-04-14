Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, città noiosa e prevedibile che non ammette nessuna critica

Modena, città noiosa e prevedibile che non ammette nessuna critica

Emblematico è stato il recente episodio che ha visto protagonista il comandante della polizia locale di Ferrara

2 minuti di lettura

Gentile direttore,

Scrivo da affezionato osservatore – e, ahimè, sempre più annoiato cittadino – per segnalare una sensazione che ormai non è più solo personale, ma diffusamente percepibile: Modena è diventata prevedibile. E la prevedibilità, si sa, è la forma più elegante della noia.

Una città oggi ripiegata su un repertorio stanco, fatto di abitudini intoccabili e idee conservate sotto naftalina da almeno qualche decennio. Guai a metterle in discussione: si rischia di incrinare quel delicato equilibrio di autocompiacimento che tiene insieme il dibattito pubblico locale. O meglio, ciò che ne resta.

Il copione è sempre lo stesso: qualcuno osa avanzare una critica – magari supportata da dati, esperienze diverse, esempi concreti – e la reazione è una levata di scudi che oscilla tra il piccato e l’offeso. Non sia mai che Modena, nella sua rassicurante autoreferenzialità, debba anche solo prendere in considerazione l’idea di migliorarsi.

Emblematico, in questo senso, è stato il recente episodio che ha visto protagonista il comandante della polizia locale di Ferrara, invitato – con intento evidentemente temerario – a illustrare strategie che altrove hanno prodotto risultati tangibili nella lotta a criminalità e degrado. Apriti cielo.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Più che un confronto, è sembrata una rievocazione storica di barricate ideologiche, con tanto di strali lanciati in ogni direzione.

Il tutto impreziosito da un intervento del sindaco che, più che guidare un dialogo, è parso interpretare il ruolo di un sovrano un tantino permaloso, poco incline a tollerare suggerimenti provenienti da “terre straniere”. Il risultato? Un dibattito abortito sul nascere.

A uscirne con dignità, paradossalmente, sono stati proprio gli esterni: il comandante ferrarese e il suo sindaco, che, forti di numeri e risultati, si sono trovati a fronteggiare non argomentazioni, ma reazioni stizzite e un po’ infantili. Non proprio il massimo per una città che ama definirsi moderna, aperta e pragmatica.

Nel frattempo, i cittadini restano sospesi tra un senso crescente di insicurezza e una narrazione edulcorata che tende a minimizzare tutto, in nome di un buonismo ormai più rituale che sostanziale. Ma anche questo, in fondo, rientra nella prevedibilità: problemi complessi, risposte semplici (e spesso inefficaci), discussioni sterili.

E così Modena, oltre a tutto il resto, è diventata noiosa. Non perché manchino le risorse o le capacità, ma perché ha perso il gusto del confronto vero, quello che mette in discussione, che disturba, che costringe a pensare.

È arrivato il momento di cambiare disco.

O, quantomeno, di smettere di fingere che quello che stiamo ascoltando sia ancora interessante.

Con sincera preoccupazione 

Ermanno Tagliaferri 

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Modena agguanta un pari in extremis a Catanzaro

Il Modena agguanta un pari in extremis a Catanzaro

Trasporto pubblico e scuola: al via il confronto tra Comune di Modena e studenti

Trasporto pubblico e scuola: al via il confronto tra Comune di Modena e studenti

'Vicenda Amo, così Fdi smentisce i suoi stessi sindaci: scelte di Bosi frutto di una perizia terza'

'Vicenda Amo, così Fdi smentisce i suoi stessi sindaci: scelte di Bosi frutto di una perizia terza'

Mostra De Chirico a Modena, oltre 33mila visitatori in quattro mesi

Mostra De Chirico a Modena, oltre 33mila visitatori in quattro mesi

Modena, infiltrazioni d’acqua al Policlinico: pazienti costretti a transitare sotto perdite dai soffitti

Modena, infiltrazioni d’acqua al Policlinico: pazienti costretti a transitare sotto perdite dai soffitti

Notte di controlli anti-alcol sulle strade: fuori limite anche due neo patentati

Notte di controlli anti-alcol sulle strade: fuori limite anche due neo patentati

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, rifiuto conforme non accolto all'area ecologica: così non va

Modena, rifiuto conforme non accolto all'area ecologica: così non va

Modena, multato per geolocalizzazione errata: un sistema parcheggi che penalizza i cittadini onesti

Modena, multato per geolocalizzazione errata: un sistema parcheggi che penalizza i cittadini onesti

Fdi Modena, la strategia del recinto: i migliori vengono lasciati in panchina per non disturbare i capibastone

Fdi Modena, la strategia del recinto: i migliori vengono lasciati in panchina per non disturbare i capibastone

Sicurezza, Modena non è governata: è semplicemente lasciata andare

Sicurezza, Modena non è governata: è semplicemente lasciata andare

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti Ferrara, i risultati sul fronte sicurezza sono evidenti: perchè Modena chiude gli occhi?

Ferrara, i risultati sul fronte sicurezza sono evidenti: perchè Modena chiude gli occhi?

Fabbri per Modena? Il centrodestra ci pensi prima che sia troppo tardi

Fabbri per Modena? Il centrodestra ci pensi prima che sia troppo tardi

Genitori a distanza e scuola: quando il dialogo diventa impossibile

Genitori a distanza e scuola: quando il dialogo diventa impossibile

Io, malata di elettrosensibilità: vi racconto come da anni si è trasformata la mia vita

Io, malata di elettrosensibilità: vi racconto come da anni si è trasformata la mia vita