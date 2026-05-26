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Modena, quasi due anni di attesa per poter fare una Moc

Modena, quasi due anni di attesa per poter fare una Moc

Sembra che ci sia la volontà di indirizzare l'utente verso il sistema privato, beffandolo con liste di attesa interminabili

1 minuto di lettura

Gentile redazione,

a mia moglie è stata prescritta una Moc. Seguendo il percorso sanità pubblica ci è stato dato un appuntamento a febbraio 2028 con la spesa del ticket di 36 euro.

Mi chiedo quanto tempo deve passare perchè l'attesa si 'evolva' da accettabile a impensabile per naufragare nella presa in giro. Presi dallo sconforto abbiamo dovuto ripiegare su un poliambulatorio privato, sostenendo una cifra sicuramente più alta, nonostante mensilmente ci vengano trattenute in busta paga cifre per il sistema sanitario nazionale.

Non è la prima volta che a fronte di attese a tre cifre abbiamo dovuto optare per il privato, pagando il pizzo al sistema, per poi essere inseriti in liste di attesa nel pubblico.

Sembra quasi che ci sia la volontà di indirizzare l'utente verso il sistema privato, beffandolo con liste di attesa interminabili, favorendo cittadini provenienti da altre regioni.

Saluti

B.V.

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