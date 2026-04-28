Foto di un uomo nudo derisa sui social: se questa è l'opposizione responsabile...

Caro Direttore,
(in riferimento alla fotografia di un uomo senza vestiti e in difficoltà pubblicata dal capogruppo Fdi a Modena corredato dallo sbeffeggio 'risorse'), condivido il giudizio sulla mancanza di umanità di questa pubblica esposizione al disprezzo.
Vi è, in questo (come in altri episodi simili) un riflesso antico, quasi automatico, per cui alcune persone possono essere consegnate alla gogna con maggiore facilità di altre.
Se fosse stato un uomo bianco, italiano, collocato dentro il perimetro rassicurante della normalità sociale, dubito che si sarebbe osato tanto. Si avrebbe avuto paura delle risposte indignate dei familiari, magari delle conseguenze legali. La crudeltà pubblica ha bersagli privilegiati.
Ho letto di recente un libro di Lilian Thuram, Pensiero bianco, che spiega il meccanismo mentale per cui alcune categorie (come pericolosità, colpa, inciviltà, minaccia) si applicano prima, e con minore bisogno di prova, quando riguardano determinati corpi, nomi, origini. Il “pensiero bianco” è anche questo: una grammatica del potere che decide chi merita comprensione e chi sospetto, chi resta individuo e chi può essere oggetto di gogna.
Detto questo, non mi trovo d'accordo con l’idea che le politiche italiane sull’immigrazione siano state realizzate prevalentemente dal centrosinistra. Il centrosinistra ha avuto responsabilità, timidezze, cedimenti alla logica dell’ordine e della deterrenza.
I numeri dimostrano che governare l’immigrazione non è facile e per questo rendono più grave la leggerezza (per non dire il dolo di voler cavalcare come se fosse facile e semplice un tema complesso e difficile, a soli fini elettorali) con cui per anni si è promesso l’impossibile, alimentando rancore e sospetto.
La gogna pubblica e il fallimento politico nascono dalla stessa cattiva radice: la riduzione della persona a categoria, la semplificazione.
Luca Barbari
Nella foto i consiglieri Barbari e Negrini