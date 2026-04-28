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Modena di nuovo in corsa con l'Accademia

Modena di nuovo in corsa con l'Accademia

Domenica 10 maggio La trentesima edizione della manifestazione podistica non competitiva a scopo benefico in favore della Fondazione ADMO

2 minuti di lettura
È tutto pronto per la 30a edizione della manifestazione sportiva che partirà da Piazza Roma domenica 10 maggio alle ore 9.30 e colorerà, con le tinte del Tricolore, le vie di Modena grazie al personale dell’Accademia Militare e ai cittadini modenesi.
Il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) dell’Emilia Romagna, ente impegnato nella costante ricerca di possibili donatori di midollo osseo: attraverso la promozione della costante ricerca, l'associazione ha l’obiettivo di aumentare il numero degli iscritti al “Registro Donatori di Midollo Osseo”, necessario a ridurre ulteriormente la percentuale di non compatibilità verso pazienti in attesa di trapianto di midollo.

 

Il Comandante dell’Accademia Militare, Generale di Divisione Stefano Messina, durante la presentazione della manifestazione sportiva non competitiva, rivolgendosi agli studenti degli Istituti scolastici presenti Venturi-Tassoni-Sigonio e Cattaneo Deledda, ha evidenziato “la vostra partecipazione è fondamentale, perché i valori di generosità, impegno e cittadinanza attiva trovano proprio nei giovani il loro futuro più autentico. In un tempo spesso segnato da individualismo e distanza, eventi come questo ci ricordano quanto sia importante ritrovarsi, riconoscersi e scegliere di fare squadra per aiutare gli altri”.

 

La partenza e l’arrivo saranno in Piazza Roma, attraverso due percorsi - uno di 4 chilometri e,
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per i più sportivi, quello di 10 - di corsa o camminando, attraversando Modena e infine il cuore dell’Accademia Militare, il Cortile d’Onore del Palazzo Ducale.
Sarà possibile iscriversi alla manifestazione presso la portineria dell’Accademia Militare in piazza Roma 15 da martedì 28 aprile, e a seguire tutti i giorni (dal lunedì al giovedì dalle ore 16 alle ore 18.30, venerdì dalle ore 9 alle ore 16.30, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 13, fino alla mattina del 10 maggio dalle ore 8 alle ore 9.30 – inizio della manifestazione). La quota di iscrizione è di 3 euro, con la quale si riceverà la maglietta celebrativa (verde, bianca o rossa) e il braccialetto necessario a ritirare un oggetto-ricordo al termine della manifestazione.

 

Nella foto un momento della presentazione la manifestazione insieme al Comandante dell'Accademia Militare Stefano Messina
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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