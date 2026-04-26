Eccellenza, la Cdr Mutina raggiunta dalla Fidentina

Finisce in parità la sfida tra Atletic Cdr Mutina e Fidentina, al termine di una gara vibrante e ricca di occasioni da rete. Dopo una prima mezz'ora di marca 'orange', con Gualdi, Hoxha e Cremaschi pericolosi ma poco precisi o fermati da Mora, sono gli ospiti a sbloccare il match: al 39’ Manzoli trova il vantaggio con una girata morbida in area piccola. La reazione della Cdr è immediata e al 42’ Hoxha firma l'1-1 con uno splendido tiro 'alla Del Piero' che si insacca all'incrocio. Prima del riposo, serve un miracolo di Malagoli per mantenere il risultato in parità. Nella ripresa i ritmi restano altissimi. Malagoli sale ancora in cattedra al 54’ negando il gol a Varani con un intervento prodigioso. Al 67’ la Cdr Mutina completa il sorpasso: il neoentrato Panzanato esplode un destro da fuori area che trafigge Mora per il 2-1. La Fidentina non molla, si riversa in avanti e al 79’ trova il definitivo 2-2 con Casarini, abile a risolvere una mischia in area piccola. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere, con Malagoli ancora decisivo al 90’ su Bocchialini, blindando un pareggio sostanzialmente corretto per quanto visto in campo.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA-FIDENTINA BSD 2-2

CDR MU: Malagoli, Bonacini (70’ Gargano), Hajbi, Caselli, Serra, Ricaldone (46’ Mazzoni), Cuoghi (35’ Sakaj), Gualdi (65’ Panzanato), Fantastico (85’ Teggi), Hoxha, Cremaschi. A disp.: Schena, Bartoli, Canosa, Bellucci. All.: Paganelli.

FIDENTINA BSD: Mora, Petrelli, Visconti, Casarini, Dodi (50’ Agostinelli), Soregaroli (60’ Galletti), Bandaogo (66’ Araldi), Varani, Manzoli (79’ Errigo), Pasaro (77’ Labriola), Bocchialini. A disp.: Dondi, Pasini, Censi, Calzetti. All.: Montanini.

ARBITRO: Manzitti di Modena

RETI: 39’ Manzoli, 42’ Hoxha, 67’ Panzanato, 79’ Casarini.

NOTE: Ammoniti: Varani, Labriola.

Matteo Pierotti