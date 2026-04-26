Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, la Cdr Mutina raggiunta dalla Fidentina

Eccellenza, la Cdr Mutina raggiunta dalla Fidentina

Padroni di casa in svantaggio, si portano sul 2-1, poi il gol di Casarini chiude sul pareggio

2 minuti di lettura

Finisce in parità la sfida tra Atletic Cdr Mutina e Fidentina, al termine di una gara vibrante e ricca di occasioni da rete. Dopo una prima mezz'ora di marca 'orange', con Gualdi, Hoxha e Cremaschi pericolosi ma poco precisi o fermati da Mora, sono gli ospiti a sbloccare il match: al 39’ Manzoli trova il vantaggio con una girata morbida in area piccola. La reazione della Cdr è immediata e al 42’ Hoxha firma l'1-1 con uno splendido tiro 'alla Del Piero' che si insacca all'incrocio. Prima del riposo, serve un miracolo di Malagoli per mantenere il risultato in parità. Nella ripresa i ritmi restano altissimi. Malagoli sale ancora in cattedra al 54’ negando il gol a Varani con un intervento prodigioso. Al 67’ la Cdr Mutina completa il sorpasso: il neoentrato Panzanato esplode un destro da fuori area che trafigge Mora per il 2-1. La Fidentina non molla, si riversa in avanti e al 79’ trova il definitivo 2-2 con Casarini, abile a risolvere una mischia in area piccola. Nel finale entrambe le squadre provano a vincere, con Malagoli ancora decisivo al 90’ su Bocchialini, blindando un pareggio sostanzialmente corretto per quanto visto in campo.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA-FIDENTINA BSD 2-2

CDR MU: Malagoli, Bonacini (70’ Gargano), Hajbi, Caselli, Serra, Ricaldone (46’ Mazzoni), Cuoghi (35’ Sakaj), Gualdi (65’ Panzanato), Fantastico (85’ Teggi), Hoxha, Cremaschi. A disp.: Schena, Bartoli, Canosa, Bellucci. All.: Paganelli.

FIDENTINA BSD: Mora, Petrelli, Visconti, Casarini, Dodi (50’ Agostinelli), Soregaroli (60’ Galletti), Bandaogo (66’ Araldi), Varani, Manzoli (79’ Errigo), Pasaro (77’ Labriola), Bocchialini. A disp.: Dondi, Pasini, Censi, Calzetti. All.: Montanini.

ARBITRO: Manzitti di Modena

RETI: 39’ Manzoli, 42’ Hoxha, 67’ Panzanato, 79’ Casarini.

NOTE: Ammoniti: Varani, Labriola.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Eccellenza, la Cdr Mutina si inchina alla capolista Nibbiano

Eccellenza, la Cdr Mutina si inchina alla capolista Nibbiano

Eccellenza: Cdr Mutina, niente da fare contro un'ottima Pontenurese

Eccellenza: Cdr Mutina, niente da fare contro un'ottima Pontenurese

Eccellenza, per la Cdr Mutina solo un punto ad Arceto

Eccellenza, per la Cdr Mutina solo un punto ad Arceto

Eccellenza, gol lampo di Fantastico e la Cdr Mutina torna a volare

Eccellenza, gol lampo di Fantastico e la Cdr Mutina torna a volare

Eccellenza, Malagoli para un rigore: la Cdr Mutina evita il ko al 93'

Eccellenza, Malagoli para un rigore: la Cdr Mutina evita il ko al 93'

Eccellenza, la Cdr Mutina inguaia il Campagnola

Eccellenza, la Cdr Mutina inguaia il Campagnola

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, il Terre sbanca Campagnola e accede ai playoff

Eccellenza, il Terre sbanca Campagnola e accede ai playoff

Eccellenza, il Formigine pareggia a Brescello e vede la salvezza diretta

Eccellenza, il Formigine pareggia a Brescello e vede la salvezza diretta

Modena vince anche con Milano, ora è finale playoff quinto posto con Trento

Modena vince anche con Milano, ora è finale playoff quinto posto con Trento

Il Cittadella vince in casa e tiene accese le speranze playoff

Il Cittadella vince in casa e tiene accese le speranze playoff