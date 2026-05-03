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Eccellenza, la Cdr Mutina partecipa alla festa del Fabbrico

Eccellenza, la Cdr Mutina partecipa alla festa del Fabbrico

Il Fabbrico chiude la stagione in festa, celebrando il centenario della società e ricordando lo storico presidente Fabrizio Oliva

2 minuti di lettura

Il Fabbrico chiude la stagione in festa, celebrando il centenario della società e ricordando lo storico presidente Fabrizio Oliva con una netta vittoria per 5-2 sull'Atletic Cdr Mutina.

I padroni di casa approcciano la gara con grande determinazione. Al 6’ Scappi sblocca il risultato con un tiro dai 20 metri che si insacca sul secondo palo. Il Mutina reagisce colpendo due legni consecutivi con Bellucci e Panzanato, ma al 13’ subisce il raddoppio: Calì finalizza un'azione corale con un tiro secco sul primo palo.

L'avvio della ripresa è tutto di marca biancoazzurra grazie a uno scatenato Calì, che tra il 3’ e il 10’ sigla altre due reti completando la sua tripletta personale e portando il punteggio sul 4-0. Nonostante l'ampio svantaggio, il Mutina non si arrende e accorcia le distanze prima con Teggi (30’ st) e poi con Hoxha (32’ st). Gli ospiti sfiorano la clamorosa rimonta colpendo un'altra traversa e vedendosi annullare un gol, ma in pieno recupero Scappi chiude definitivamente i conti in contropiede per il 5-2 finale.

Il tabellino

FABBRICO-ATLETIC CDR MUTINA 5-2

FABBRICO: Rossi (1’ st Ghelfi), Andolina (20’ st Martina), Botturi, Tamagnini, Malavolti, Budriesi, Scappi, Koni (10’ st Beltrami), Calì, Lari (38’ st Ongarini), Guerri (18’ st Gibertoni). A disp.: Macchiavelli, Montuoro, Davidson, Minelli. All. Nazzani.

ATLETIC CDR MUTINA: Schena, Canossa, Hajbi (37’ st Malagoli), Caselli (35’ pt Hoxha), Mazzoni, Bellucci (11’ st Gualdi), Sakaj, Fantastico, Teggi, Panzanato (30’ pt Cremaschi). A disp.: Bartoli, Gargano, Ricaldone, Bonaccini. All. Paganelli. ARBITRO: Battilani della sezione di Imola.

RETI: 6’ pt e 45’ st Scappi (F), 13’ pt, 3’ st e 10’ st Calì (F), 30’ st Teggi (M), 32’ st Hoxha (M).

NOTE: Ammoniti: Scappi (F), Malavolti (F), Sakaj (M), Hajbi (M). Spettatori: 350 circa.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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