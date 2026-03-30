Eccellenza, per la Cdr Mutina solo un punto ad Arceto

Per l'Arcetana un pari altisonante e prestigioso, maturato contro una formazione che naviga ormai stabilmente nella parte sinistra della classifica. Con lo 0-0 scaturito ieri al 'Comunale' di via Caraffa nel duello con l'Atletic Cdr Mutina, l'organico allenato da Cristian Borghi ha effettuato un ulteriore e significativo passo avanti verso la salvezza diretta. Al termine del girone A mancano soltanto 4 giornate, e i biancoverdi hanno sempre 6 lunghezze di vantaggio nei confronti della zona playout. Le premesse per ottenere la permanenza nella categoria senza passare attraverso gli spareggi sembrano davvero esserci tutte, ancora di più dopo il punto ottenuto nel confronto odierno: al tempo stesso, e non bisogna dimenticarsene, la matematica impone a Barbati e soci di fare ancora un ultimo sforzo prima di poter raggiungere l'agognata meta.





Per quanto riguarda nel dettaglio l'incontro con la compagine di Campogalliano, disfida valevole per il 30° turno. Da parte dei padroni di casa ci può essere una piccola punta di rammarico, legata al fatto di non avere sfruttato al meglio le occasioni da gol create durante il primo tempo. D'altro canto, considerando l'andamento complessivo della partita, il pareggio è comunque un risultato in grado di descrivere con buona efficacia le vicende che hanno caratterizzato la sfida.





I primi sussulti in chiave offensiva giungono al minuto numero 18, e sono di marca biancoverde.

Nella circostanza, Malagoli deve fare gli straordinari per neutralizzare l'imperioso diagonale scoccato da Barbieri in piena area. Immediatamente dopo la respinta del portiere, Elatachi lascia partire un altro diagonale stavolta dalla parte opposta: la palla sfila nelle immediate vicinanze della porta modenese, ma nessun giocatore dell'Arcetana si fa trovare pronto per ribadire in rete. Al 27', Maccabruni cerca il gol a sorpresa con un tiro da posizione angolata fuori area: tuttavia, nessun problema per Malagoli che chiude con sicurezza. La prima occasione da gol ospite arriva al 34', quando l'ex biancoverde Hoxha lascia partire un fendente sempre da fuori area: la sfera termina non di molto fuori, a sinistra di un Borges che comunque è sulla traiettoria del pallone. Sul finire della prima frazione, occasionissima per i padroni di casa: Poligani aggancia l'ottimo suggerimento proveniente da Barbieri, per poi concludere a colpo sicuro da centroarea. La traiettoria finisce però a lato, a destra del guardiano orange.





A inizio ripresa, Fantastico elude la sorveglianza di Ceci e sùbito dopo costruisce una lampante opportunità da rete: il suo tiro da posizione molto angolata in area manda la sfera a stretto ridosso della linea di porta, ma nessun giocatore ospite ne approfitta.

Da lì in avanti, la sfida scorre senza spunti così degni di nota: entrambe le contendenti creano incursioni in area avversaria, ma senza dare origine a palle-gol propriamente dette. Al 38',Paglia effettua un pregevole traversone: Barbieri si trova dalle parti di Malagoli, ma arriva in ritardo all'appuntamento con il pallone e così il tutto sfuma.





I biancoverdi salgono quindi a quota 34 in graduatoria, e si mantengono all'undicesimo posto: come detto, l'area playout staziona 6 lunghezze più in basso. L'Atletic Cdr Mutina è invece settimo, con 49 punti fin qui raccolti.





Il tabellino

ARCETANA - ATLETIC CDR MUTINA 0 - 0

ARCETANA: Borges, Ceci, Andreotti (dal 21'st Laamane), Blotta, Fiorentini, Barbati, Poligani (dal 34'st Ferrari M.), Bassoli, Barbieri (dal 45'st Ferri), Elatachi (dal 27'st Daolio), Maccabruni (dal 19'st Paglia). A disp.: Rebottini, Rinaldi, Messori F., Grillenzoni. Allenatore: Cristian Borghi.

ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli, Gargano, Hajbi, Caselli A., Serra, Ricaldone, Cuoghi (dal 12'st Gualdi), Cremaschi (dal 44'st Bellucci), Fantastico, Hoxha, Teggi (dal 37'st Canosa). A disp.: Schena, Bartoli, Cavani, Mazzoni, Bonacini, Sakaj. Allenatore: Andrea Paganelli.

ARBITRO: Monaco di Bologna (assistenti Manassero di Piacenza e Cappello di Imola).

NOTE: spettatori 300 circa.

Ammoniti Fiorentini e Bassoli (A).

Matteo Pierotti