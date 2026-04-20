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Eccellenza, la Cdr Mutina si inchina alla capolista Nibbiano

Eccellenza, la Cdr Mutina si inchina alla capolista Nibbiano

Finiscce 4-2 la sfida col Nibbiano già promosso

2 minuti di lettura

La Cdr Mutina cede sul campo del Nibbiano già promosso, riaprendo la gara sotto 3-0 con la doppietta di Teggi prima di incassare la quarta rete. Al 5' Grasso manda fuori di poco, al 7’ Caselli mette in mezzo ma nessuno riesce a concludere, poi due chance per Panzanato che manda sempre alto. Al 32' due occasioni d'oro ospiti in ripartenza, prima con Caselli e poi con Fantastico che a tu per tu col portiere non segnano. Al 35’ Javi in area piccola batte Malagoli dopo una traversa di Grasso per l’1-0. Al 38’ Guerci prodigioso su Panzanato e al 39’ Iasoni in area piccola appoggia in rete il 2-0. Nella ripresa subito Carrasco con un bel tiro fa 3-0, poi torna in gara la Cdr con la doppietta di Teggi: al 64’ entra in area e batte Serena, al 69’ fa 2-3 con una bella giocata. Al 70’ miracolo di Serena su Hoxha, al 75’ punizione di Cremaschi nel sette ma è ancora Serena a dire di no. All’85’ rigore per il Nibbiano e Grasso fa 4-2.

Il tabellino

Nibbiano e Valtidone-Atletic Cdr Mutina 4-2

Reti: 35' pt Boix Garcia (N), 39' pt Iasoni (N), 1' st Carrasco (N), 19' st, 23' st Teggi (A), 40' st su rig.

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Grasso (N)

NIBBIANO E VALTIDONE: Guerci (1' st Serena), Iasoni (20' st Daprati), Setti, Alcibiade, Fogliazza, Bassoli (19' st Binelli), Lancellotti (10' st Ranelli), Jakimovsky, Grasso, Carrasco (32' st Minasola), Boix Garcia. A disp.: Boccenti, Hasanaj, Piscicelli, Spaviero. All.: Rastelli

ATLETIC CDR MUTINA: Malagoli, Sakaj (19' st Bonacini), Gargano, Caselli, Serra, Mazzoni, Cuoghi, Gualdi, Fantastico (12' st Hoxha), Cremaschi, Panzanato (12' st Teggi). A disp.: Schena, Bartoli, Ricaldone, Canosa, Bellucci. All.: Panzanato

Arbitro: Savoldi di Bergamo

Note: ammoniti Gualdi, Cremaschi, Fogliazza.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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