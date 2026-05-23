Eccellenza, Cdr Mutina, Morselli: 'Quest'anno abbiamo fatto il massimo'

L’Atletic Cdr Mutina supera a pieni voti il primo storico esame nel campionato di Eccellenza e il settimo posto conquistato dagli orange nella stagione appena conclusa è stato festeggiato giovedì sera nella tradizionale cornice di Bobotti a Modena, quartier generale del dirigente Gianluca Venturelli. Dopo il saluto istituzionale dell'assessore Andrea Bortolamasi per il Comune, il patron Gian Lauro Morselli ha tracciato il proprio bilancio: «Siamo orgogliosi – ha dichiarato – come società espressione di un quartiere cittadino di esserci confrontati a testa alta con tante piazze importanti della nostra regione. Fare meglio del settimo posto era difficile e voglio dire grazie allo staff, alla squadra e agli sponsor che ci hanno permesso di ben figurare al debutto in Eccellenza; sono particolarmente fiero del comportamento disciplinare che i ragazzi hanno mantenuto per tutta la stagione, e colgo l’occasione anche per salutare il magazziniere Max Reggianini e il nostro fisioterapista Simone Bussolari che, dopo sei anni con noi, ci lasciano per motivi di lavoro». Le prime conferme per il futuro riguardano gli uomini dell’area tecnica, con il ds Pivetti, il dg Di Buonaventura e il dt Chiarabini che restano saldi al loro posto insieme a mister Paganelli, pronto a sedersi in panchina per il terzo anno consecutivo, un vero record di longevità per la gestione Morselli.

«È un mezzo record anche per l’Eccellenza – sottolinea col sorriso Morselli, che ha confermato Campogalliano come campo di casa – ma si è trattato di una scelta del tutto naturale del nostro ds Pivetti, perché il mister ha fatto molto bene in questo biennio. Il futuro? Sapete che sia nel lavoro che nel calcio mi piace andare col gas aperto (sorride, ndr) e posso promettere che continueremo a mantenere questo profilo competitivo, ma senza fare inutili voli pindarici; manterremo l’ossatura del gruppo inserendo alcuni innesti mirati, anche se molti dei nostri ragazzi hanno parecchie richieste sul mercato». Proprio ieri, intanto, la società ha ufficializzato il settimo acquisto della sessione estiva dopo gli arrivi già annunciati di Bruno, Marconi, Tagliavini, Fiorentini, Pigati e Carletti: dal Terre di Castelli arriva il difensore classe 2001 Giuseppe Palmiero, calciatore con importanti trascorsi in Serie C e D con le maglie di Reggiana, Mantova e Lentigione, ed ex di Livorno, Castelfranco e Vianese.

Matteo Pierotti