Eccellenza, Cdr Mutina, Morselli: 'Quest'anno abbiamo fatto il massimo'

L’Atletic Cdr Mutina supera a pieni voti il primo storico esame nel campionato di Eccellenza e il settimo posto conquistato dagli orange nella stagione appena conclusa è stato festeggiato giovedì sera nella tradizionale cornice di Bobotti a Modena, quartier generale del dirigente Gianluca Venturelli. Dopo il saluto istituzionale dell'assessore Andrea Bortolamasi per il Comune, il patron Gian Lauro Morselli ha tracciato il proprio bilancio: «Siamo orgogliosi – ha dichiarato – come società espressione di un quartiere cittadino di esserci confrontati a testa alta con tante piazze importanti della nostra regione. Fare meglio del settimo posto era difficile e voglio dire grazie allo staff, alla squadra e agli sponsor che ci hanno permesso di ben figurare al debutto in Eccellenza; sono particolarmente fiero del comportamento disciplinare che i ragazzi hanno mantenuto per tutta la stagione, e colgo l’occasione anche per salutare il magazziniere Max Reggianini e il nostro fisioterapista Simone Bussolari che, dopo sei anni con noi, ci lasciano per motivi di lavoro». Le prime conferme per il futuro riguardano gli uomini dell’area tecnica, con il ds Pivetti, il dg Di Buonaventura e il dt Chiarabini che restano saldi al loro posto insieme a mister Paganelli, pronto a sedersi in panchina per il terzo anno consecutivo, un vero record di longevità per la gestione Morselli.
Matteo Pierotti