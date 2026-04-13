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Eccellenza: Cdr Mutina, niente da fare contro un'ottima Pontenurese

Eccellenza: Cdr Mutina, niente da fare contro un'ottima Pontenurese

La squadra modenese perde 4 a 3 in casa

2 minuti di lettura

Inizio shock per i padroni di casa: al 1' Spadini sblocca subito il match con una conclusione da posizione defilata, e appena un minuto dopo Orlandi svetta di testa su corner siglando lo 0-2. Al 10' Fantastico sfiora la rete, sempre di testa, ma la difesa ospite respinge sulla linea. Il dominio ospite continua al 20', quando Yener corregge in rete da area piccola per il tris. La reazione locale è affidata ai tentativi dalla distanza di Castellana e Cuoghi, ma senza fortuna. Al 40' arriva la scintilla: Fantastico serve Hoxha, che vede Cabrini fuori dai pali e lo beffa con un preciso pallonetto per l'1-3. Nella ripresa, dopo un colpo di testa alto di Gualdi, gli ospiti allungano ancora al 56' con un gran gol al volo di R. Vota. Sull'1-4 il match sembra chiuso, ma nel finale succede di tutto. Al 72' Cabrini compie un miracolo su Panzanato e all'87' Cecchetti colpisce un palo clamoroso in contropiede. Un minuto dopo, Panzanato riapre i giochi di testa su cross di Bellucci (2-4). Al 90' i locali restano in dieci per l'espulsione di Hajbi (proteste), ma non smettono di crederci: al 96' ancora Panzanato si inventa un gol magnifico con stop di petto e tiro al volo.

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È il 3-4, ma il recupero finisce qui.

Il tabellino

ATLETIC CDR MUTINA 3

PONTENURESE 4

CDR MUTINA: Malagoli, Gargano (84’ Canosa), Hajbi, Caselli, Serra, Ricaldone, Cuoghi, Gualdi (80' Bellucci), Fantastico (65’ Panzanato), Hoxha (65’ Teggi), Cremaschi (61’ Sakaj). A disp. Schena, Bartoli, Bonacini, Mazzoni. All. Paganelli

PONTENURESE: Cabrini, Diaw, Ajdini, Castellana (62’ Vecchio), Rustichelli (80’ Cecchetti), Spagnoli, Yener (65’ Bara), Orlandi, Spedini (74’ Compiani), Alfieri (86’ Lombardi), Roberi Vota. A disp. Dordoni, Bernardi, Buongiorni, Lodigiani. All. Rizzelli.

Arbitro: Domeniconi di Faenza

Reti: 1' Spedini, 3' Orlandi, 20' Yener, 40' Hoxha, 56' Roberi Vota, 88’ Panzanato, 96’ Panzanato

Note: espulso al 90’ Hajbi, ammoniti Castellana, Yener

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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