Eccellenza, gol lampo di Fantastico e la Cdr Mutina torna a volare

La Cdr Mutina la sblocca subito con Fantastico poi la gestisce bene e nel finale raddoppia con Teggi (forse in fuorigioco), superando un Salso che è ancora in vita grazie ai risultati delle altre.
Il tabellino
ATLETIC CDR MUTINA-SALSOMAGGIORE 2-0
CDR: Malagoli 6, Sakaj sv (7' Bonacini 7),Gargano 6 (84' Mazzoni sv), Caselli 6.5, Serra 6, Ricaldone 6, Cuoghi 6, Gualdi 6 (79' Teggi 6.5), Fantastico 7 (85' Canosa), Hoxha 6.5 (90' Bellucci), Cremaschi 5.5. A disp.: Schena, Hajbi, Bartoli, Cavani. All. Paganelli
SALSOMAGGIORE: Piga 5, Dattaro 6.5, Brunani 6, Cavalca 5 (70' Ghidoni sv), Cruoglio 6, Morigoni 5.5, Ghiretti 6.5, Lorenzani 6, Ascone 6.5 (76' Kadjo sv), Lattuca 5.5, Mattioli 6. A disp.: Avanzini, Porta, Kokla, Alfieri, El Hani. All. Melotti
ARBITRO: Ferri di Bologna
RETI: 1' Fantastico, 82' Teggi
NOTE: ammoniti Fantastico, Cruoglio Teggi
Matteo Pierotti