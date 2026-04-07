Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dilettanti, tempo d'estate, tempo di fusioni: incognita Rolo e Terre di Castelli

Dilettanti, tempo d'estate, tempo di fusioni: incognita Rolo e Terre di Castelli

In Seconda categoria il Real Maranello, se dovesse retrocedere in Terza, potrebbe anche unirsi al Maranello

2 minuti di lettura

Lo sappiamo, è ancora presto, mancano ancora quattro turni in Eccellenza e Promozione, due in Seconda e Terza, ma già si parla di fusioni per la prossima stagione.

Partiamo dall'Eccellenza dove c'è il grosso punto interrogativo Terre di Castelli. Dopo il passaggio del presidente Ali Aden alla Cittadella (a dicembre sembrava ormai fatta il suo passaggio alla Centese poi è saltato tutto sul più bello), sicuramente a Castelvetro il prossimo anno non ci sarà più l'Eccellenza. L'unico che finora si è interessato, diciamo così, al Terre di Castelli è Marco Galli, presidente di quel Levizzano che sta per conquistare, sul campo, la Prima categoria in un girone, il G, che ogni anno vede il flop delle bolognesi. Si ripartirebbe però dalla Promozione, con un'autoretrocessione, ma per questi discorsi i tempi non sono ancora maturi. Non è escluso che il Terre di Castelli vada avanti solo col settore giovanile con l'Academy, che ha anche una squadra di Terza, che a quel punto giocherebbe a Castelvetro.


Sempre rimanendo in Eccellenza, ma sponda reggiana, tutti fino a poco tempo fa davano per fatta la fusione Rolo-Fabbrico, invece le due società, che non sono mai andate d'accordo, hanno fatto marcia indietro.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Se il Rolo dovesse retrocedere in Promozione (è quasi certo, date un'occhiata alla classifica del girone A di Eccellenza), il titolo potrebbe anche interessare alla Novese del presidente Federico Gialdi (nella foto), ma anche qui si tratta solo di voci non confermate.


In Seconda categoria, il Real Maranello, se dovesse retrocedere in Terza, potrebbe anche unirsi al Maranello visto che c'è già una collaborazione tra le due società come settore giovanile.

In Terza si parla di un una nuova iscrizione, quella della Pro Patria San Felice, ma non sarà l'unica.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, manutenzione orologi storici in Comune: nuovo incarico da 5mila euro a Zaccarelli

Modena, manutenzione orologi storici in Comune: nuovo incarico da 5mila euro a Zaccarelli

Serie D, Imolese-Cittadella 2-0, mister Gori non ammette scuse: 'Prestazione imbarazzante'

Serie D, Imolese-Cittadella 2-0, mister Gori non ammette scuse: 'Prestazione imbarazzante'

Serie D, Cittadella troppo brutta per essere vera: vince l'Imolese

Serie D, Cittadella troppo brutta per essere vera: vince l'Imolese

Scossone in serie D, Ali Aden (Terre di Castelli) entra nel Cittadella Vis Modena

Scossone in serie D, Ali Aden (Terre di Castelli) entra nel Cittadella Vis Modena

Serie D, il Cittadella torna in campo giovedì a Imola

Serie D, il Cittadella torna in campo giovedì a Imola

Eccellenza, il Terre di Castelli supera il Rolo e blinda i playoff

Eccellenza, il Terre di Castelli supera il Rolo e blinda i playoff

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Volley: Modena vince gara 1 per il quinto posto play-off

Volley: Modena vince gara 1 per il quinto posto play-off

Modena, brutta sconfitta a Bari

Modena, brutta sconfitta a Bari

Il Sassuolo ribalta il Cagliari 2-1, i sardi sempre più in crisi

Il Sassuolo ribalta il Cagliari 2-1, i sardi sempre più in crisi

Il Volley Modena non riesce a regalarsi un ultimo sorriso e cade 3-1 col Club Italia

Il Volley Modena non riesce a regalarsi un ultimo sorriso e cade 3-1 col Club Italia