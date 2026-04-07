Dilettanti, tempo d'estate, tempo di fusioni: incognita Rolo e Terre di Castelli

Lo sappiamo, è ancora presto, mancano ancora quattro turni in Eccellenza e Promozione, due in Seconda e Terza, ma già si parla di fusioni per la prossima stagione.

Partiamo dall'Eccellenza dove c'è il grosso punto interrogativo Terre di Castelli. Dopo il passaggio del presidente Ali Aden alla Cittadella (a dicembre sembrava ormai fatta il suo passaggio alla Centese poi è saltato tutto sul più bello), sicuramente a Castelvetro il prossimo anno non ci sarà più l'Eccellenza. L'unico che finora si è interessato, diciamo così, al Terre di Castelli è Marco Galli, presidente di quel Levizzano che sta per conquistare, sul campo, la Prima categoria in un girone, il G, che ogni anno vede il flop delle bolognesi. Si ripartirebbe però dalla Promozione, con un'autoretrocessione, ma per questi discorsi i tempi non sono ancora maturi. Non è escluso che il Terre di Castelli vada avanti solo col settore giovanile con l'Academy, che ha anche una squadra di Terza, che a quel punto giocherebbe a Castelvetro.





Sempre rimanendo in Eccellenza, ma sponda reggiana, tutti fino a poco tempo fa davano per fatta la fusione Rolo-Fabbrico, invece le due società, che non sono mai andate d'accordo, hanno fatto marcia indietro.

Se il Rolo dovesse retrocedere in Promozione (è quasi certo, date un'occhiata alla classifica del girone A di Eccellenza), il titolo potrebbe anche interessare alla Novese del presidente Federico Gialdi (), ma anche qui si tratta solo di voci non confermate.





In Seconda categoria, il Real Maranello, se dovesse retrocedere in Terza, potrebbe anche unirsi al Maranello visto che c'è già una collaborazione tra le due società come settore giovanile.

In Terza si parla di un una nuova iscrizione, quella della Pro Patria San Felice, ma non sarà l'unica.

Matteo Pierotti