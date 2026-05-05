Il bilancio del ds della Cittadella Alberto Biagini sull’annata della squadra modenese resta positivo. ‘Lo 0-5 di domenica contro la Pistoiese è troppo penalizzante, ma quando perdi così non ha senso recriminare, vanno fatti solo i complimenti alla Pistoiese. Mi dispiace per la società, lo staff e i giocatori: non meritavano di salutare così una stagione straordinaria. Ci siamo consolidati chiudendo alle spalle di cinque corazzate; se in estate mi avessero detto che saremmo arrivati sesti, avrei firmato con un pennarello gigante. I numeri parlano di 8 punti in più rispetto alla passata stagione, 6° posto finale, migliorando il 7° dell'anno scorso, salvezza raggiunta con ben 12 giornate d'anticipo’.
Dopo aver ufficializzato il proprio rinnovo per il terzo anno consecutivo, Biagini guarda già alla prossima stagione: ‘Ringrazio la proprietà per la
fiducia e l'autonomia che mi concede. Abbiamo una base solida con una decina di ragazzi sotto contratto biennale, il che ci fa sentire più forti rispetto a un anno fa. Su Mattia Gori, l'orientamento mio e della società è quello diandare avanti insieme. Ci vedremo tra qualche giorno: Gori ha fatto bene, è ambizioso come noi e per noi l'allenatore è lui’.
Matteo Pierotti
Cittadella Vis Modena, il ds Biagini: ‘Gori rimane con noi’
‘Abbiamo una base solida con una decina di ragazzi sotto contratto biennale, il che ci fa sentire più forti rispetto a un anno fa’
Il bilancio del ds della Cittadella Alberto Biagini sull’annata della squadra modenese resta positivo. ‘Lo 0-5 di domenica contro la Pistoiese è troppo penalizzante, ma quando perdi così non ha senso recriminare, vanno fatti solo i complimenti alla Pistoiese. Mi dispiace per la società, lo staff e i giocatori: non meritavano di salutare così una stagione straordinaria. Ci siamo consolidati chiudendo alle spalle di cinque corazzate; se in estate mi avessero detto che saremmo arrivati sesti, avrei firmato con un pennarello gigante. I numeri parlano di 8 punti in più rispetto alla passata stagione, 6° posto finale, migliorando il 7° dell'anno scorso, salvezza raggiunta con ben 12 giornate d'anticipo’.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari
Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni
Ferrari, mattina di test sulla pista di Fiorano
Promozione, il Medolla San Felice festeggia: è EccellenzaArticoli Recenti
Dilettanti, i playoff e playout di domenica
L'Inter è campione d'Italia
Promozione, il Castellarano vince e sorpassa al secondo posto la Sanmichelese
Eccellenza, la Cdr Mutina partecipa alla festa del Fabbrico