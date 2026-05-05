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Cittadella Vis Modena, il ds Biagini: ‘Gori rimane con noi’

Cittadella Vis Modena, il ds Biagini: ‘Gori rimane con noi’

‘Abbiamo una base solida con una decina di ragazzi sotto contratto biennale, il che ci fa sentire più forti rispetto a un anno fa’

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Il bilancio del ds della Cittadella Alberto Biagini sull’annata della squadra modenese resta positivo. ‘Lo 0-5 di domenica contro la Pistoiese è troppo penalizzante, ma quando perdi così non ha senso recriminare, vanno fatti solo i complimenti alla Pistoiese. Mi dispiace per la società, lo staff e i giocatori: non meritavano di salutare così una stagione straordinaria. Ci siamo consolidati chiudendo alle spalle di cinque corazzate; se in estate mi avessero detto che saremmo arrivati sesti, avrei firmato con un pennarello gigante. I numeri parlano di 8 punti in più rispetto alla passata stagione, 6° posto finale, migliorando il 7° dell'anno scorso, salvezza raggiunta con ben 12 giornate d'anticipo’.
Dopo aver ufficializzato il proprio rinnovo per il terzo anno consecutivo, Biagini guarda già alla prossima stagione: ‘Ringrazio la proprietà per la
fiducia e l'autonomia che mi concede. Abbiamo una base solida con una decina di ragazzi sotto contratto biennale, il che ci fa sentire più forti rispetto a un anno fa. Su Mattia Gori, l'orientamento mio e della società è quello diandare avanti insieme. Ci vedremo tra qualche giorno: Gori ha fatto bene, è ambizioso come noi e per noi l'allenatore è lui’.
Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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