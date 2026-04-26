Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, Cittadella, Gori: 'A Pistoia senza paura'

Serie D, Cittadella, Gori: 'A Pistoia senza paura'

'Arrivare all'ultima giornata ancora in ballo per i playoff è un traguardo che va oltre ogni mia immaginazione iniziale'

2 minuti di lettura

L'allenatore della Cittadella Mattia Gori parla al termine della gara vinta 1-0 con la Pro Palazzolo.

Mister, una prestazione di livello, specialmente in fase difensiva. Vi confermate una delle migliori retroguardie del torneo: è da qui che nascono i vostri successi?

'Sì, ma oggi parlare solo dei difensori sarebbe riduttivo. Siamo stati bravi tutti, come collettivo. Abbiamo affrontato la partita con una modifica tattica sostanziale rispetto al nostro spartito solito: in genere giochiamo con un 'uomo contro uomo' puro, ma oggi abbiamo preferito mantenere la superiorità numerica dietro. Sapevamo di affrontare la coppia d’attacco più forte del campionato e, considerando anche il grande caldo, avevamo bisogno di togliere loro la profondità. I ragazzi sono stati eccezionali: chi ha giocato 90 minuti, chi è subentrato e chi è rimasto fuori, tutti hanno contribuito a una fase difensiva di altissimo livello'.

Il gol del vantaggio arrivato subito ha condizionato il tipo di partita che avevate preparato?

'Sicuramente sbloccarla subito ci ha dato un’inerzia emotiva importante. Vedere i giocatori fare doppie o triple corse, recuperi in scivolata e sacrificarsi così tanto ha aumentato l'agonismo in fase di non possesso. Questa squadra ha metabolizzato bene il nostro modo di difendere; abbiamo difensori fortissimi nei duelli individuali e solitamente preferiamo pressare alto, ma oggi la strategia era diversa e ha pagato.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Sapevamo che avremmo dovuto dare tutto e così è stato'.

È stata l’ultima in casa e i playoff sono lì, a un passo. Un traguardo che forse all’inizio sembrava lontano...

'Sinceramente, quando uscì il girone e il Direttore mi mandò l'elenco delle squadre, pensavo mi stesse prendendo in giro. Faccio la Serie D da diversi anni e non ho mai visto un girone così competitivo e difficile. Arrivare all'ultima giornata ancora in ballo per i playoff è un traguardo che va oltre ogni mia immaginazione iniziale. Il merito è di tutto l'ambiente: dalla società al Direttore, dal mio staff ai giocatori, che sono i principali attori di questo sogno'.

Domenica prossima si chiude a Pistoia. Che settimana vi aspetta?

'Prevedo innanzitutto due giorni di riposo, perché siamo tutti molto stanchi e abbiamo bisogno di staccare la testa. Riprenderemo martedì. Sono contento perché in questa settimana ho visto la squadra serena, allegra e divertita negli allenamenti. Non c’era tensione e vorrei che restassimo così anche per la trasferta di Pistoia. Andremo in una cornice di pubblico meravigliosa. Come dissi quattro partite fa, quando era difficile crederci: noi siamo un 'gruppo di pazzi' e ce la giocheremo fino all'ultimo minuto dell'ultima partita.

Ora siamo qui e daremo il massimo, come abbiamo sempre fatto'.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Il Cittadella vince in casa e tiene accese le speranze playoff

Il Cittadella vince in casa e tiene accese le speranze playoff

Serie D, Cittadella, Gori soddisfatto: 'Ora finiamo in bellezza'

Serie D, Cittadella, Gori soddisfatto: 'Ora finiamo in bellezza'

Il Cittadella Vis Modena si regala la vittoria sul campo del Sangiuliano

Il Cittadella Vis Modena si regala la vittoria sul campo del Sangiuliano

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Col Sangiuliano dovremo fare una gran partita'

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'Col Sangiuliano dovremo fare una gran partita'

Ora il Cittadella Vis Modena è anche Impresa sociale

Ora il Cittadella Vis Modena è anche Impresa sociale

Serie D, domenica a Vimercate per il Cittadella Vis Modena sfida playoff col Sangiuliano

Serie D, domenica a Vimercate per il Cittadella Vis Modena sfida playoff col Sangiuliano

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

Modena volley in lutto: è morto improvvisamente Emiliano Tammy Ferrari

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

La schiacciata di Lucchetta a Gravina: 'Professionisti? Siete la vergogna dello Sport italiano'

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Disastro Italia: Bastoni lascia gli Azzurri in 10 e la Bosnia vince ai rigori

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Eccellenza, clamoroso: Ballotta (62 anni) rimette i guantoni

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Eccellenza, la Cdr Mutina raggiunta dalla Fidentina

Eccellenza, la Cdr Mutina raggiunta dalla Fidentina

Eccellenza, il Terre sbanca Campagnola e accede ai playoff

Eccellenza, il Terre sbanca Campagnola e accede ai playoff

Eccellenza, il Formigine pareggia a Brescello e vede la salvezza diretta

Eccellenza, il Formigine pareggia a Brescello e vede la salvezza diretta

Modena vince anche con Milano, ora è finale playoff quinto posto con Trento

Modena vince anche con Milano, ora è finale playoff quinto posto con Trento