Serie D, Cittadella, Gori: 'A Pistoia senza paura'

L'allenatore della Cittadella Mattia Gori parla al termine della gara vinta 1-0 con la Pro Palazzolo.

Mister, una prestazione di livello, specialmente in fase difensiva. Vi confermate una delle migliori retroguardie del torneo: è da qui che nascono i vostri successi?

'Sì, ma oggi parlare solo dei difensori sarebbe riduttivo. Siamo stati bravi tutti, come collettivo. Abbiamo affrontato la partita con una modifica tattica sostanziale rispetto al nostro spartito solito: in genere giochiamo con un 'uomo contro uomo' puro, ma oggi abbiamo preferito mantenere la superiorità numerica dietro. Sapevamo di affrontare la coppia d’attacco più forte del campionato e, considerando anche il grande caldo, avevamo bisogno di togliere loro la profondità. I ragazzi sono stati eccezionali: chi ha giocato 90 minuti, chi è subentrato e chi è rimasto fuori, tutti hanno contribuito a una fase difensiva di altissimo livello'.

Il gol del vantaggio arrivato subito ha condizionato il tipo di partita che avevate preparato?

'Sicuramente sbloccarla subito ci ha dato un’inerzia emotiva importante. Vedere i giocatori fare doppie o triple corse, recuperi in scivolata e sacrificarsi così tanto ha aumentato l'agonismo in fase di non possesso. Questa squadra ha metabolizzato bene il nostro modo di difendere; abbiamo difensori fortissimi nei duelli individuali e solitamente preferiamo pressare alto, ma oggi la strategia era diversa e ha pagato.

Sapevamo che avremmo dovuto dare tutto e così è stato'.

È stata l’ultima in casa e i playoff sono lì, a un passo. Un traguardo che forse all’inizio sembrava lontano...

'Sinceramente, quando uscì il girone e il Direttore mi mandò l'elenco delle squadre, pensavo mi stesse prendendo in giro. Faccio la Serie D da diversi anni e non ho mai visto un girone così competitivo e difficile. Arrivare all'ultima giornata ancora in ballo per i playoff è un traguardo che va oltre ogni mia immaginazione iniziale. Il merito è di tutto l'ambiente: dalla società al Direttore, dal mio staff ai giocatori, che sono i principali attori di questo sogno'.

Domenica prossima si chiude a Pistoia. Che settimana vi aspetta?

'Prevedo innanzitutto due giorni di riposo, perché siamo tutti molto stanchi e abbiamo bisogno di staccare la testa. Riprenderemo martedì. Sono contento perché in questa settimana ho visto la squadra serena, allegra e divertita negli allenamenti. Non c’era tensione e vorrei che restassimo così anche per la trasferta di Pistoia. Andremo in una cornice di pubblico meravigliosa. Come dissi quattro partite fa, quando era difficile crederci: noi siamo un 'gruppo di pazzi' e ce la giocheremo fino all'ultimo minuto dell'ultima partita.

Ora siamo qui e daremo il massimo, come abbiamo sempre fatto'.

Matteo Pierotti