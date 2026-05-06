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Le nuove panchine: Luppi al Medolla San Felice, Baroni alla Sanmichelese, Galantini verso Mirandola

Le nuove panchine: Luppi al Medolla San Felice, Baroni alla Sanmichelese, Galantini verso Mirandola

La Cdr Mutina ha già confermato da tempo mister Paganelli, il Formigine, se si salverà, andrà avanti con Cavalli

2 minuti di lettura

La situazione delle panchine dei dilettanti.

Serie D. In settimana dovrebbe arrivare la conferma ufficiale di mister Gori, almeno così ha annunciato il ds Biagini.

Eccellenza. La notizia della settimana è che il neopromosso Medolla San Felice ha cambiato allenatore (ma era il segreto di Pulcinella...) dopo la promozione in Eccellenza: non è stato confermato infatti mister Semeraro (dovrebbe andare in Promozione, al Masone) ed è arrivato dal Camposanto Gianluca Luppi, ex giocatore della Juve che ha fatto benissimo in questi anni alla Virtus. La Cdr Mutina ha già confermato da tempo mister Paganelli, il Formigine, se si salverà, andrà avanti con Cavalli. E Cattani? Beh, il Terre di Castelli il prossimo anno, nella migliore della ipotesi, farà la Promozione se non la Prima, ma di certo non con Cattani, che ha diverse richieste dall'Eccellenza. Intanto continua a circolare la voce di un clamoroso ritorno a Formigine di Masi e Arginelli, ma non sono arrivate conferme.

Promozione. Partiamo prima della conferme: Tosi rimane a Maranello, Casagrandi al Castelnuovo, Greco alla Solierese, Gilioli allo United Carpi (non è ancora ufficiale, però), Barbi alla Pieve (anche qui però si attende la risposta del tecnico) e la coppia Grotti-Ferrari al neopromosso Polinago (è ufficiale).

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L'unica panchina modenese che sicuramente cambierà sarà quella della Sanmichelese con Azzurro in partenza (al suo posto Baroni, favorito, o Frigieri, ovvero due ex della squadra sassolese). A Camposanto invece la situazione è in alto mare col presidente Borghi che sta meditando di cedere il titolo (sono interessate Mirandolese e Crevalcore).

Prima. Nei giorni scorsi il Rivara aveva confermato mister Bergamaschi, così come il Campogalliano che va avanti con Minutolo. Il Nonantola potrebbe perdere mister Rosi, che ha diverse richieste. La Madonnina dovrebbe andare avanti con Cavuoto, mentre è tutt'altro che scontata la permanenza di Zanotti al San Damaso. Qui invece è scontata la fusione con la Monari Nasi: si farà la Prima e la Seconda o più verosimilmente la Terza col San Damaso U21. Alla Mirandolese il nome più gettonato è quello di Galantini. Il Ravarino invece dovrà trovare un mister visto che Sirotti ha salutato così come il neopromosso Levizzano (Obici potrebbe andare all'Atletico Spm) che potrebbe prendere Cantaroni.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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