Calcio Dilettanti: il San Paolo va in semifinale, ma attenzione ai Samurai. I tabellini

Il San Paolo supera nei quarti di finale della coppa di Prima categoria il modesto Atletic Progetto Montagna e ora in semifinale affronterà i piacentini della Samurai, che hanno eliminato solo ai rigori l'Originale Celtic Bhoys. Abbiamo scritto “solo” perché la Samurai finora in campionato le ha vinte tutte tranne una, che l'ha pareggiata e soprattutto perché ha una squadra illegale. Infatti i piacentini schierano giocatori che ha fatto la serie A come l'ex della Sampdoria Bertani che, nonostante i suoi 45 anni, sta facendo un campionato clamoroso. Contro l'Orginal Celtic ha vinto ai rigori dopo che la gara era terminata sull'1-1, ma va detto che che i piacentini hanno preso tre pali, sprecato almeno 5 palle gol e hanno subito il gol nell'unica occasione dei reggiani a segno in avvio con l'ottimo attaccante Dabre, giocatore che ha fatto anche la Serie D alla Correggese (ma è poi l'unico elemento forte dell'Original). Insomma, sarà veramente dura per la squadra di Zanasi questa semifinale che probabilmente si giocherà il sabato di Pasqua.
I tabellini
San Paolo-Atletic Progetto Montagna 2-1
Reti: 20' st Rovatti (S), 25' st Fowe (S), 42' st Ruggi (A)
SAN PAOLO: Becchi, Rovatti, Levoni (26' st Bisighini), Dellacasa, Savio, Raschi S., Zanotti, Fowe, Kwarteng, Progulakis, Montecchi M.
ATLETIC PROGETTO MONTAGNA: Croppi, Riolo, Mjekra (16' st Paganelli M.), Rabotti (28' st Gatti), Paganelli, Tessitori, Favali (21' st Cilloni), Tchoudjeu, Kessabi, Ruggi, Farris (31' st Bertolani). A disp.: Briglia, Mattioli, Bucci, Rivi, Goldoni. All.: Fantini
Arbitro: Ruocco di Bologna
Note: ammoniti Levoni, Ruggi, Riolo; recupero 0', 4'.
Samurai-Original Celtic Bhoys 5-4 dcr (1-1 dtr)
Reti: 3' st Dabre (O), 40' st Bertani (S)
Sequenza rigori: Decollatore (O) gol, Bertani (S) gol, Ait Lhaj (O) gol, Cerati (S) gol, Aniba (O) gol, Di Cesare (S) gol, Ait Herzalla (O) fuori, Bello (S) gol, Dabre (O) palo
SAMURAI: Vagge, Bello, Maccabruni, Cerati, Cavicchia, Anelli, Di Cesare, Foppa Vincenzini, Burgazzoli (15' st Hoxha), Turati (10' st Cozzi, 43' st Troccoli), Bertani. A disp.: Bolzoni, Aiello, Curto, Montini, Orru, Simone. All.: Di Donna
ORIGINAL CELTIC BOYS: Casarini, Seidu, Tobia (30' st Ait Herzalla), Abdulai (37' st Decollatore), Issah, Fantuzzi, Aniba, Belhamra (25' st Sidibe), Ait Lhaj, Boukal (43' st Mossini), Dabre. A disp.: Ferrari, Vezzani, Burani, Bagnoli, Migliaccio.
Arbitro: Balla di Piacenza
Note: spettatori 100 circa
Libertas Ghepard-Alberonese 3-5 dcr (1-1 dtr)
Reti: 15' pt Gelsomini (L), 29' pt Gallerani (A), 41' pt Doronzo (A), 43' st Joiner (L)
Sequenza rigori: Perrotta (L) parato, Savino (A) gol, Joiner (L) parato, Olivo (A) gol, Bertinelli (L) parato, Doronzo (A) fuori, Sassi (L) gol, Melloni G. (A) fuori, Rotatori (L) gol, Sgarbi (A) gol
LIBERTAS GHEPARD: Cruceresco, Boldrini (39' st Ricchetti), Dalla Gassa (16' st Sanmartini), Ruffini, Tubertini, Gherardi, Sassi, Sarra (24' st Joiner), Gelsomini (6' st Perrotta), Rotatori, Bertocchi (6' st Antonino). A disp.: Foschini, Piccinelli, Nassetti, Bertinelli. All.: Arfeo.
ALBERONESE: Musat, Simonati, Maglio (25' st Cresta De.), Marchi, Sgarbi, Cresta Da., Savino, Pagano, Gallerani (15' st Melloni G.), Olivo, Doronzo. A disp.: Darraji, Venturi, Tassinari, Melloni F., Sessa, Avanzi, Canade. All.: Di Maria.
Arbitro: Voda di Imola
Note: ammoniti Sassi, Gelsomini
Cattolica-Vis RF Faventia 2-3
Reti: 15' pt Di Blasio (C), 26' pt Rodondi A. (V), 5' st Fabbri (C), 15' st Zoli (V), 35' st Rodondi A. (V)
CATTOLICA: Vico, Casolla, Ripa, Mercuri, Sabattini, La Pia (40' st Deliso), Fabbri, Picchi (20' st Casati), Di Blasio, Ciaroni (20' st Ronchi), Longoni (29' st Rossi). A disp.: Formica, Pedrucci, Magnani, Gasparini, Angelini. All.: Di Nunzio
VIS RF FAVENTIA: Deme, Liverani (45' st Emiliani), Sow, Syll (25' st Sabbatani), Gueye, Brunelli, Avveduti, Altini, Kane Racine, Rodondi A., Zoli.
Arbitro: Agostini di Rimini
Note: ammoniti Vico, Di Blasio; espulso Vico (C) al 35' st per doppia ammonizione; recupero 0', 4'.
Matteo Pierotti