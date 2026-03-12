Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Calcio Dilettanti: il San Paolo va in semifinale, ma attenzione ai Samurai. I tabellini

La Samurai finora in campionato le ha vinte tutte tranne una e schiera giocatori con un passato in serie A

Il San Paolo supera nei quarti di finale della coppa di Prima categoria il modesto Atletic Progetto Montagna e ora in semifinale affronterà i piacentini della Samurai, che hanno eliminato solo ai rigori l'Originale Celtic Bhoys. Abbiamo scritto “solo” perché la Samurai finora in campionato le ha vinte tutte tranne una, che l'ha pareggiata e soprattutto perché ha una squadra illegale. Infatti i piacentini schierano giocatori che ha fatto la serie A come l'ex della Sampdoria Bertani che, nonostante i suoi 45 anni, sta facendo un campionato clamoroso. Contro l'Orginal Celtic ha vinto ai rigori dopo che la gara era terminata sull'1-1, ma va detto che che i piacentini hanno preso tre pali, sprecato almeno 5 palle gol e hanno subito il gol nell'unica occasione dei reggiani a segno in avvio con l'ottimo attaccante Dabre, giocatore che ha fatto anche la Serie D alla Correggese (ma è poi l'unico elemento forte dell'Original). Insomma, sarà veramente dura per la squadra di Zanasi questa semifinale che probabilmente si giocherà il sabato di Pasqua.


I tabellini

San Paolo-Atletic Progetto Montagna 2-1

Reti: 20' st Rovatti (S), 25' st Fowe (S), 42' st Ruggi (A)

SAN PAOLO: Becchi, Rovatti, Levoni (26' st Bisighini), Dellacasa, Savio, Raschi S., Zanotti, Fowe, Kwarteng, Progulakis, Montecchi M.

(34' st Cavedoni). A disp.: Raschi G., Montecchi M., Orlandi, Marini, Francia, Sozzi, Ansaloni. All.: Zanasi

ATLETIC PROGETTO MONTAGNA: Croppi, Riolo, Mjekra (16' st Paganelli M.), Rabotti (28' st Gatti), Paganelli, Tessitori, Favali (21' st Cilloni), Tchoudjeu, Kessabi, Ruggi, Farris (31' st Bertolani). A disp.: Briglia, Mattioli, Bucci, Rivi, Goldoni. All.: Fantini

Arbitro: Ruocco di Bologna

Note: ammoniti Levoni, Ruggi, Riolo; recupero 0', 4'.


Samurai-Original Celtic Bhoys 5-4 dcr (1-1 dtr)

Reti: 3' st Dabre (O), 40' st Bertani (S)

Sequenza rigori: Decollatore (O) gol, Bertani (S) gol, Ait Lhaj (O) gol, Cerati (S) gol, Aniba (O) gol, Di Cesare (S) gol, Ait Herzalla (O) fuori, Bello (S) gol, Dabre (O) palo

SAMURAI: Vagge, Bello, Maccabruni, Cerati, Cavicchia, Anelli, Di Cesare, Foppa Vincenzini, Burgazzoli (15' st Hoxha), Turati (10' st Cozzi, 43' st Troccoli), Bertani. A disp.: Bolzoni, Aiello, Curto, Montini, Orru, Simone. All.: Di Donna

ORIGINAL CELTIC BOYS: Casarini, Seidu, Tobia (30' st Ait Herzalla), Abdulai (37' st Decollatore), Issah, Fantuzzi, Aniba, Belhamra (25' st Sidibe), Ait Lhaj, Boukal (43' st Mossini), Dabre. A disp.: Ferrari, Vezzani, Burani, Bagnoli, Migliaccio.

All.: De Falco

Arbitro: Balla di Piacenza

Note: spettatori 100 circa

Libertas Ghepard-Alberonese 3-5 dcr (1-1 dtr)

Reti: 15' pt Gelsomini (L), 29' pt Gallerani (A), 41' pt Doronzo (A), 43' st Joiner (L)

Sequenza rigori: Perrotta (L) parato, Savino (A) gol, Joiner (L) parato, Olivo (A) gol, Bertinelli (L) parato, Doronzo (A) fuori, Sassi (L) gol, Melloni G. (A) fuori, Rotatori (L) gol, Sgarbi (A) gol

LIBERTAS GHEPARD: Cruceresco, Boldrini (39' st Ricchetti), Dalla Gassa (16' st Sanmartini), Ruffini, Tubertini, Gherardi, Sassi, Sarra (24' st Joiner), Gelsomini (6' st Perrotta), Rotatori, Bertocchi (6' st Antonino). A disp.: Foschini, Piccinelli, Nassetti, Bertinelli. All.: Arfeo.

ALBERONESE: Musat, Simonati, Maglio (25' st Cresta De.), Marchi, Sgarbi, Cresta Da., Savino, Pagano, Gallerani (15' st Melloni G.), Olivo, Doronzo. A disp.: Darraji, Venturi, Tassinari, Melloni F., Sessa, Avanzi, Canade. All.: Di Maria.

Arbitro: Voda di Imola

Note: ammoniti Sassi, Gelsomini

Cattolica-Vis RF Faventia 2-3

Reti: 15' pt Di Blasio (C), 26' pt Rodondi A. (V), 5' st Fabbri (C), 15' st Zoli (V), 35' st Rodondi A. (V)

CATTOLICA: Vico, Casolla, Ripa, Mercuri, Sabattini, La Pia (40' st Deliso), Fabbri, Picchi (20' st Casati), Di Blasio, Ciaroni (20' st Ronchi), Longoni (29' st Rossi). A disp.: Formica, Pedrucci, Magnani, Gasparini, Angelini. All.: Di Nunzio

VIS RF FAVENTIA: Deme, Liverani (45' st Emiliani), Sow, Syll (25' st Sabbatani), Gueye, Brunelli, Avveduti, Altini, Kane Racine, Rodondi A., Zoli.

A disp.: Souleyman, Bardaro, Cicognani, Francesconi, Frecentese, Kane Abdoulaye, Meta. All.: Rodondi R.

Arbitro: Agostini di Rimini

Note: ammoniti Vico, Di Blasio; espulso Vico (C) al 35' st per doppia ammonizione; recupero 0', 4'.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

