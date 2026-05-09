Modena, permessi selvaggi: il centro storico è una giungla

Buongiorno Direttore ,

sono un residente del centro storico e da alcuni anni abbiamo visto un folle incremento di auto all'interno della cintura ZTL che dovrebbe essere al contrario svuotata di mezzi.

Vediamo circolare decine e decine di auto straniere o a noleggio di turisti che impazzano e parcheggiano ovunque incuranti della segnaletica e dei residenti, ai quali viene dato accesso al centro se soggiornano nei B&B nell'area a ZTL.

Negli ultimi anni i B&B sono decuplicati e come loro anche le auto che circolano e parcheggiano, togliendo posti vitali ai residenti che pagano per poter andare a casa loro.





A questa vergogna che succede solo in questa disgraziata città, io viaggio per lavoro e se alloggio in centro la camera la raggiungo a piedi ovunque, Padova, Brescia, Verona, Bergamo, Siena o Firenze che sia... con il periodo estivo ci troviamo moto, scooter, velocipedi vari sfrecciare nei vicoli, incuranti dei divieti, incuranti dei marciapiedi, dei pedonali, trovandoci mezzi a due ruote parcheggiate ovunque.

A tutto questo disastro aggiungiamo che nonostante lo sforzo della Polizia Locale e i pochi mezzi a loro disposizione, il centro e diventato una giungla, trafficato come una tangenziale con mezzi che sfrecciano nei vicoli a folli velocità compresi gli Isuzu della raccolta

rifiuti che sono in assoluto i più irrispettosi di limiti e segnaletica.

Considerando che il centro si svuota di residenti è incomprensibile questo folle aumento di auto tutto ciò è iniziato da quando la gestione degli accessi è stata delegata a Modena parcheggi e a pensare male...

Risultato, pedonali inesistenti, auto e moto parcheggiate ovunque anche sotto i portici e sui marciapiedi e le pavimentazioni storiche completamente distrutte che ora non sono altro che trappole pericolosissime per pedoni e ciclisti, sempre a rischio anche dato lo sfrecciare continuo di auto, per non parlare dei soldi, nostri, buttati per farle.

Ultima ma non ultima, il venerdì sera e il sabato sera, il centro diventa la città dei disabili, decine e decine di auto di diversamente abili che vengono a gustarsi gli aperitivi dei locali alla moda, ma purtroppo nei posti a sedere non si vedono, amputati, carrozzine, stampelle, ma solo furbetti radical chic.

Non possiamo fare altro che segnalare questa ennesima vergogna di questa disgraziata città.

Porgendole cordiali saluti.

Gatti Stefano