Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, permessi selvaggi: il centro storico è una giungla

Modena, permessi selvaggi: il centro storico è una giungla

Dai finti disabili alle decine e decine di auto straniere o a noleggio di turisti che impazzano e parcheggiano ovunque

2 minuti di lettura

Buongiorno Direttore ,

sono un residente del centro storico e da alcuni anni abbiamo visto un folle incremento di auto all'interno della cintura ZTL che dovrebbe essere al contrario svuotata di mezzi.

Vediamo circolare decine e decine di auto straniere o a noleggio di turisti che impazzano e parcheggiano ovunque incuranti della segnaletica e dei residenti, ai quali viene dato accesso al centro se soggiornano nei B&B nell'area a ZTL.

Negli ultimi anni i B&B sono decuplicati e come loro anche le auto che circolano e parcheggiano, togliendo posti vitali ai residenti che pagano per poter andare a casa loro.


A questa vergogna che succede solo in questa disgraziata città, io viaggio per lavoro e se alloggio in centro la camera la raggiungo a piedi ovunque, Padova, Brescia, Verona, Bergamo, Siena o Firenze che sia... con il periodo estivo ci troviamo moto, scooter, velocipedi vari sfrecciare nei vicoli, incuranti dei divieti, incuranti dei marciapiedi, dei pedonali, trovandoci mezzi a due ruote parcheggiate ovunque.

A tutto questo disastro aggiungiamo che nonostante lo sforzo della Polizia Locale e i pochi mezzi a loro disposizione, il centro e diventato una giungla, trafficato come una tangenziale con mezzi che sfrecciano nei vicoli a folli velocità compresi gli Isuzu della raccolta

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
rifiuti che sono in assoluto i più irrispettosi di limiti e segnaletica.

Considerando che il centro si svuota di residenti è incomprensibile questo folle aumento di auto tutto ciò è iniziato da quando la gestione degli accessi è stata delegata a Modena parcheggi e a pensare male...

Risultato, pedonali inesistenti, auto e moto parcheggiate ovunque anche sotto i portici e sui marciapiedi e le pavimentazioni storiche completamente distrutte che ora non sono altro che trappole pericolosissime per pedoni e ciclisti, sempre a rischio anche dato lo sfrecciare continuo di auto, per non parlare dei soldi, nostri, buttati per farle.

Ultima ma non ultima, il venerdì sera e il sabato sera, il centro diventa la città dei disabili, decine e decine di auto di diversamente abili che vengono a gustarsi gli aperitivi dei locali alla moda, ma purtroppo nei posti a sedere non si vedono, amputati, carrozzine, stampelle, ma solo furbetti radical chic.

Non possiamo fare altro che segnalare questa ennesima vergogna di questa disgraziata città.

Porgendole cordiali saluti.

Gatti Stefano

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Aggredisce uomo con bloccasterzo e pugni: libero con Daspo Willy

Aggredisce uomo con bloccasterzo e pugni: libero con Daspo Willy

Rifiuti Modena, ritorno ai cassonetti: la controrivoluzione prosegue in via Moreali e via Giardini

Rifiuti Modena, ritorno ai cassonetti: la controrivoluzione prosegue in via Moreali e via Giardini

Modena sconfitto ad Avellino, il campionato si chiude così, ora testa ai play-off

Modena sconfitto ad Avellino, il campionato si chiude così, ora testa ai play-off

Terza categoria Modena, poche defezioni e ci sono già due squadre nuove

Terza categoria Modena, poche defezioni e ci sono già due squadre nuove

'Sanità Modena, petizione Pd è propaganda: l'unica soluzione è l’unificazione dell’Ausl con l’Aou'

'Sanità Modena, petizione Pd è propaganda: l'unica soluzione è l’unificazione dell’Ausl con l’Aou'

Modena, istituto Ramazzini lasciato al degrado: 'Un anno di rimpalli, indire assemblea pubblica'

Modena, istituto Ramazzini lasciato al degrado: 'Un anno di rimpalli, indire assemblea pubblica'

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Modena, città noiosa e prevedibile che non ammette nessuna critica

Modena, città noiosa e prevedibile che non ammette nessuna critica

Sicurezza, Modena non è governata: è semplicemente lasciata andare

Sicurezza, Modena non è governata: è semplicemente lasciata andare

Fabbri per Modena? Il centrodestra ci pensi prima che sia troppo tardi

Fabbri per Modena? Il centrodestra ci pensi prima che sia troppo tardi

Ex stazione di Bastiglia, 350mila euro di lavori per un edificio mai usato: 'Diventi la casa del volontariato'

Ex stazione di Bastiglia, 350mila euro di lavori per un edificio mai usato: 'Diventi la casa del volontariato'

Spazio ADV dedicata a CITTADELLA VIS MODENA
Articoli Recenti E così Claudio Gorrieri viene condannato sui social per 'insufficiente professione di antifascismo'

E così Claudio Gorrieri viene condannato sui social per 'insufficiente professione di antifascismo'

Modena, non solo il Cinema Astra: troppe chiese storiche ridotte al degrado

Modena, non solo il Cinema Astra: troppe chiese storiche ridotte al degrado

Caro direttore, Modena merita un confronto senza ipocrisie sul tema immigrazione

Caro direttore, Modena merita un confronto senza ipocrisie sul tema immigrazione

Foto di un uomo nudo derisa sui social: se questa è l'opposizione responsabile...

Foto di un uomo nudo derisa sui social: se questa è l'opposizione responsabile...