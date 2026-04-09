Ex stazione di Bastiglia, 350mila euro di lavori per un edificio mai usato: 'Diventi la casa del volontariato'

Bastiglia ha la fortuna di avere un tessuto di volontariato straordinario. Realtà come Auser, Avis, Croce Blu, Caritas e tante altre sono il motore della nostra comunità e spesso avrebbero solo bisogno di un punto di riferimento comune per operare al meglio.Auser Volontariato Bastiglia è fondamentale per il trasporto sociale (accompagnamento di anziani e disabili a visite mediche), il supporto al Centro del Riuso, la sorveglianza davanti alle scuole e la cura di alcune aree verdi.Caritas Parrocchiale è punto di riferimento per il sostegno diretto alle famiglie in difficoltà economica, con distribuzione di pacchi alimentari e vestiario.Associazione Edera ODV è una realtà molto preziosa che si occupa dell'integrazione e del sostegno a persone con disabilità, offrendo anche attività di supporto scolastico.Associazione La Clessidra APS si occupa di aggregazione sociale, organizzando momenti ricreativi per combattere la solitudine, specialmente tra la popolazione più anziana.P.A. Croce Blu Bastiglia è l'associazione storica per il primo soccorso, il trasporto in ambulanza e l'assistenza sanitaria durante le manifestazioni pubbliche.AVIS Comunale Bastiglia è il gruppo dei donatori di sangue, molto attivo nella promozione della salute e nella sensibilizzazione alla donazione.Gruppo Comunale di Protezione Civile è composto da volontari specializzati nel monitoraggio del territorio (fondamentale per i fiumiSecchia e Panaro) e nella gestione delle emergenze locali.In quest'ottica, l’ex stazione, bellissima e già ristrutturata, rappresenta una risorsa preziosa che potrebbe finalmente prendere vita.L’idea è quella di trasformare questo spazio in una sede polivalente, gestita in modo moderno e intelligente con rotazione degli spazi.Un calendario condiviso per permettere a ogni associazione di avere i propri momenti di segreteria, accoglienza o riunione. Un piccolo 'Club del Volontariato' dove le diverse associazioni possano collaborare sotto lo stesso tetto, condividendo non solo i locali, ma anche progetti e idee.Per i cittadini sarebbe più facile sapere dove trovare i servizi e i volontari, centralizzando tutto in un luogo storico e facilmente accessibile. Valorizzare l'Ex Stazione aprendola alle Associazioni significa dare una 'casa' a chi si spende ogni giorno per noi e restituire alla cittadinanza un edificio importante nel cuore del paese. Sarebbe un bellissimo segnale di vitalità per Bastiglia.