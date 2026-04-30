Un mezzo pesante si è ribaltato intorno alle 16.30 sulla Statale 12, Canaletto, all'altezza di Bastiglia all'altezza del km 194. Il traffico è rimasto bloccato fino a poco prima delle 19. Sul posto presenti i tecnici Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Un intervento che ha consentito la riapertura del tratto nel giro di due ore.
Bastiglia, camion si ribalta sul Canaletto: traffico bloccato per due ore
Il traffico è rimasto bloccato fino a poco prima delle 19. Sul posto presenti i tecnici Anas e le Forze dell’ordine
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