Bastiglia, camion si ribalta sul Canaletto: traffico bloccato per due ore

Un mezzo pesante si è ribaltato intorno alle 16.30 sulla Statale 12, Canaletto, all'altezza di Bastiglia all'altezza del km 194. Il traffico è rimasto bloccato fino a poco prima delle 19. Sul posto presenti i tecnici Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Un intervento che ha consentito la riapertura del tratto nel giro di due ore.