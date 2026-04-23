Bastiglia: i container sono spariti, ma al posto del verde è rimasta la massiciata e un deposito a cielo aperto

A Bastiglia il trasloco degli uffici comunali nel municipio riqualificato ha consentito l'eliminazione dei container dall'ex area verde di via Matteotti, ma il verde ad oggi non è stato ripristinato. A un mese dal trasloco la massicciata copre ancora l'erba che venne cancellata per far spazio ai 16 container e al momento lo spazio è utilizzato come deposito a cielo aperto per mezzi comunali e per la segnaletica stradale. L'amministrazione comunale aveva garantito che dopo il temporaneo trasloco nei container, preferiti a una soluzione in uno dei tanti stabili inutilizzati (a partire dall'ex stazione desolatamente vuota), l'area sarebbe ritornata allo stato precedente. Non resta che vedere se nelle prossime settimane la promessa verrà mantenuta.

