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Bastiglia, immondizia e avanzi di cibo in pieno centro da giorni: è un tema di salute pubblica

Bastiglia, immondizia e avanzi di cibo in pieno centro da giorni: è un tema di salute pubblica

A 50 metri dal Comune appena riqualificato, si è creata una situazione di degrado e sporcizia evidente

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Qualcuno fa notare che non è solo un tema di mancato decoro, ma con il caldo è un vero e proprio problema di salute pubblica. Succede a Bastiglia, dove i residenti segnalano come da giorni in pieno centro, nell'area verde all'angollo tra via Marconi e piazza Repubblica, a 50 metri dal Comune appena riqualificato, si sia creata una situazione di degrado e sporcizia evidente.

Da giorni vengono accumulati sacchi dell'immondizia e avanzi di cibo e - complici gli animali notturni e gli uccelli - i resti restano sparsi sul terreno tra sacchi sfaldati e bidoncini e cartacce.

Un spettacolo davvero inaccettabile al quale si aggiunge un odore sgradevole per chiunque si trovi a passare per quel tratto di verde.

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