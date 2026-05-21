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Forza Italia: 'Finale Emilia, la Giunta De Pascale riapre i conferimenti a Feronia'

Forza Italia: 'Finale Emilia, la Giunta De Pascale riapre i conferimenti a Feronia'

Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Forza Italia Martina Fabbri, Fernanda Paganelli e Olao Guerra commentando la delibera della Regione

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Da lunedì 18 maggio, il Presidente De Pascale ha autorizzato nuovamente il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati alla discarica Feronia di Finale Emilia. Una decisione controversa che ripristina la pianificazione ordinaria dei flussi dopo i mesi segnati dal sequestro preventivo dell’impianto e dal conseguente trasferimento dei rifiuti verso altri siti regionali'.

Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Forza Italia Martina Fabbri, Fernanda Paganelli e Olao Guerra commentando la delibera approvata dalla Giunta regionale il 18 maggio 2026. 

'La delibera regionale prende atto dell’ordinanza del Tribunale di Modena che ha disposto l’annullamento del sequestro preventivo delle discariche Feronia e autorizza quindi il ritorno ai conferimenti previsti dal Piano regionale rifiuti', spiegano gli esponenti azzurri. 

'Dal provvedimento emerge purtroppo che i rifiuti urbani indifferenziati provenienti da numerosi comuni della zona nord modenese, tra cui Finale Emilia, Mirandola, Carpi, Cavezzo, Medolla, San Felice sul Panaro, Concordia e altri territori limitrofi, torneranno ad essere destinati alla discarica Feronia dopo il trattamento presso l’impianto di TMB di Fossoli'. 

'La decisione del sequestro aveva fatto sperare che il percorso potesse cambiare, ma in fretta e furia la Regione si è lanciata nella riapertura.

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Ora però riteniamo ancor più indispensabile che vi sia la massima trasparenza nei confronti dei cittadini, con un monitoraggio costante degli aspetti ambientali e sanitari e con informazioni puntuali sugli sviluppi futuri dell’impianto. Inoltre – incalzano i tre esponenti azzurri – non si sa nulla di una quanto mai necessaria bonifica dell’area'.

'Forza Italia continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, chiedendo chiarezza, controlli rigorosi e il pieno coinvolgimento delle comunità locali su una questione che riguarda direttamente la qualità della vita e la tutela del territorio finalese. Sulla vicenda - concludono i forzisti - sarà depositata un'interrogazione regionale da parte dei nostri consiglieri Castaldini e Vignali'.

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