Concordia, taglio del nastro per il nuovo ponte ciclopedonale sul Secchia

Sabato 23 maggio a Concordia sulla Secchia inaugurerà il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Secchia, infrastruttura considerata cruciale per la mobilità dolce della pianura modenese, inserendosi direttamente nell'ambito del completamento dei tronchi 7 e 9 della 'Ciclovia Nazionale Sole' (percorso europeo Eurovelo 7 Verona – Firenze), che attraversa i territori di Concordia, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Possidonio.

I lavori sono stati integralmente finanziati attraverso le risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del Pnrr, per un importo complessivo di un milione 550mila euro ed è stato aggiudicato all’impresa Zini Elio srl di Bologna.