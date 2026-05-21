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Concordia, taglio del nastro per il nuovo ponte ciclopedonale sul Secchia

Concordia, taglio del nastro per il nuovo ponte ciclopedonale sul Secchia

Lavori per un importo complessivo di un milione 550mila euro aggiudicati all’impresa Zini Elio srl di Bologna

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Sabato 23 maggio a Concordia sulla Secchia inaugurerà il nuovo ponte ciclopedonale sul fiume Secchia, infrastruttura considerata cruciale per la mobilità dolce della pianura modenese, inserendosi direttamente nell'ambito del completamento dei tronchi 7 e 9 della 'Ciclovia Nazionale Sole' (percorso europeo Eurovelo 7 Verona – Firenze), che attraversa i territori di Concordia, Mirandola, San Felice sul Panaro e San Possidonio.

I lavori sono stati integralmente finanziati attraverso le risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del Pnrr, per un importo complessivo di un milione 550mila euro ed è stato aggiudicato all’impresa Zini Elio srl di Bologna.

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