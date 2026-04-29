'Bastiglia, là dove c'era l'erba ora c'è un magazzino all'aperto: per la giunta va bene così'

A Bastiglia il trasloco degli uffici comunali nel municipio riqualificato ha consentito l'eliminazione dei container dall'ex area verde di via Matteotti, a due passi dal centro, ma il verde ad oggi non è stato ripristinato. Pochi giorni fa ne aveva dato conto La Pressa, ricordando come in un'assemblea pubblica l'amministrazione comunale aveva garantito che dopo il temporaneo trasloco nei container, preferiti a una soluzione in uno dei tanti stabili inutilizzati a Bastiglia (a partire dall'ex stazione), l'area sarebbe ritornata allo stato precedente.

Invece così non è e probabilmente non sarà. Lo ha confermato la stessa amministrazione comunale ieri sera in Consiglio comunale.

'A precisa domanda di un consigliere di opposizione ieri l'amministrazione ha spiegato che l'area con i container che ospitavano gli uffici non è stata asfaltata, quindi ciò che rimane sarebbe già la soluzione definitiva - spiega lo storico esponente dell'opposizione Gerardo Maffei -. E' stato detto che non è un parco pubblico, ma che è un terreno che il Comune ha in comodato d'uso gratuito da AIPO a supporto della protezione civile (di fatto una zona di stoccaggio materiali e mezzi) e quindi non ci sarebbe motivo di fare nulla.

L'unica promessa è stata quella valutare se e dove spostare la ghiaia presente che, è stato detto, è di proprietà del Comune e ha un valore economico'.

'Mi sembra davvero che la risposta sia del tutto assurda - aggiunge Maffei -. Il dato di fatto è che prima della installazione dei cointainer quell'area a due passi dal centro era verde, oggi è coperta da una massicciata e viene usata come ricovero di camioncini e segnaletica. Un risultato pessimo sia dal punto di vista estetico, considerando i tanti magazzini di proprietà comunale presenti sul territorio, che dal punto di vista ambientale'.