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'Bastiglia, là dove c'era l'erba ora c'è un magazzino all'aperto: per la giunta va bene così'

'Bastiglia, là dove c'era l'erba ora c'è un magazzino all'aperto: per la giunta va bene così'

Maffei: 'E' assurdo e pessimo sia dal punto di vista estetico, considerando i tanti magazzini presenti sul territorio, che dal punto di vista ambientale'

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A Bastiglia il trasloco degli uffici comunali nel municipio riqualificato ha consentito l'eliminazione dei container dall'ex area verde di via Matteotti, a due passi dal centro, ma il verde ad oggi non è stato ripristinato. Pochi giorni fa ne aveva dato conto La Pressa, ricordando come in un'assemblea pubblica l'amministrazione comunale aveva garantito che dopo il temporaneo trasloco nei container, preferiti a una soluzione in uno dei tanti stabili inutilizzati a Bastiglia (a partire dall'ex stazione), l'area sarebbe ritornata allo stato precedente.

Invece così non è e probabilmente non sarà. Lo ha confermato la stessa amministrazione comunale ieri sera in Consiglio comunale.

'A precisa domanda di un consigliere di opposizione ieri l'amministrazione ha spiegato che l'area con i container che ospitavano gli uffici non è stata asfaltata, quindi ciò che rimane sarebbe già la soluzione definitiva - spiega lo storico esponente dell'opposizione Gerardo Maffei -. E' stato detto che non è un parco pubblico, ma che è un terreno che il Comune ha in comodato d'uso gratuito da AIPO a supporto della protezione civile (di fatto una zona di stoccaggio materiali e mezzi) e quindi non ci sarebbe motivo di fare nulla.

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L'unica promessa è stata quella valutare se e dove spostare la ghiaia presente che, è stato detto, è di proprietà del Comune e ha un valore economico'.

'Mi sembra davvero che la risposta sia del tutto assurda - aggiunge Maffei -. Il dato di fatto è che prima della installazione dei cointainer quell'area a due passi dal centro era verde, oggi è coperta da una massicciata e viene usata come ricovero di camioncini e segnaletica. Un risultato pessimo sia dal punto di vista estetico, considerando i tanti magazzini di proprietà comunale presenti sul territorio, che dal punto di vista ambientale'.

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La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

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