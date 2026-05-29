Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Lutto a Sassuolo per la prematura scomparsa di Giulietta Cerino, deceduta a 59 anni a causa di una grave malattia. Stimata operatrice economica della città, nel 2020 aveva coronato il proprio percorso professionale rilevando lo storico negozio di calzature in piazza Garibaldi, qualificandosi come figura di riferimento nel tessuto urbano del centro storico.

'Un punto di riferimento per la città da sempre, da quando ha rilevato il negozio Alexandra in piazza Garibaldi, sei anni fa, anche motore e supporto delle iniziative in centro'. Con queste parole il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini e l’assessore al Commercio Federico Ferrari la ricordano.

'La scomparsa di Giulietta Cerino – dichiara la presidente di Sassuololtre Federica Casoni - rappresenta una grave perdita per l’intera nostra comunità professionale. Ne ricordiamo con stima la dedizione, l'alto profilo umano e l'esemplare passione profusa nel valorizzare il commercio locale. A nome dell’Associazione e di tutti i colleghi di Sassuolo, formuliamo le più sentite e deferenti condoglianze al consorte Adriano Dal Pozzo, ai figli Leonardo e Alice, e a tutti i membri della famiglia'.

I funerali si terranno domani, 30 maggio, partendo alle 9.45 da Etera Funeral Home per la chiesa parrocchiale di San Giovanni Neumann dove alle 10 sarà celebrata la liturgia funebre.

