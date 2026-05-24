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Modena, parcheggi disabili: il Comune ha rimosso i posti riservati senza prevedere alternative

Modena, parcheggi disabili: il Comune ha rimosso i posti riservati senza prevedere alternative

È corretto sanzionare chi non ha alternative reali? Questo comportamento è coerente con il rispetto dovuto alle persone con disabilità?

1 minuto di lettura

Mi chiamo Stefano Giovannini e sono una persona con disabilità.
Sabato 23/05/2026 mi sono recato a Modena in auto, regolarmente munito di contrassegno disabili e con targa comunicata agli uffici comunali, come previsto per l’accesso in ZTL.
Arrivato in centro ho constatato che:
- I parcheggi riservati in Corso Canal Grande sono stati tolti
- I parcheggi che erano in via Scudari, dietro al Comune, molti sono stati tolti e i pochi rimasti erano occupati dai furgoni del mercatino mensile.
- Gli stalli di Via San Carlo erano già occupati, tre in tutto.
Non trovando alcuna alternativa, e trovandomi in difficoltà, ho parcheggiato temporaneamente nello spazio riservato ai taxi in Corso Canal Grande, libero al momento. So di aver commesso un’infrazione e per questo sono stato sanzionato dalla Polizia Locale, alla quale va comunque la mia stima, potevano comunque, visto le difficoltà, nell'operare diversamente.
Il problema è un altro: il Comune ha rimosso i parcheggi riservati senza prevedere soluzioni alternative, nemmeno temporanee.
Mi chiedo e chiedo all’Amministrazione Comunale:
1. È corretto sanzionare chi non ha alternative reali?
2. Questo comportamento è coerente con il rispetto dovuto alle persone con disabilità e alle fasce più deboli?
3. Perché eliminare stalli senza prevedere un piano alternativo?
Non è un problema solo mio, ma di tutti i cittadini con disabilità che ogni giorno si trovano a fronteggiare barriere di questo tipo.
Chiedo un confronto pubblico e una soluzione rapida per ripristinare posti riservati adeguati.
Stefano Giovannini

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