Modena, parcheggi disabili: il Comune ha rimosso i posti riservati senza prevedere alternative

Mi chiamo Stefano Giovannini e sono una persona con disabilità.

Sabato 23/05/2026 mi sono recato a Modena in auto, regolarmente munito di contrassegno disabili e con targa comunicata agli uffici comunali, come previsto per l’accesso in ZTL.

Arrivato in centro ho constatato che:

- I parcheggi riservati in Corso Canal Grande sono stati tolti

- I parcheggi che erano in via Scudari, dietro al Comune, molti sono stati tolti e i pochi rimasti erano occupati dai furgoni del mercatino mensile.

- Gli stalli di Via San Carlo erano già occupati, tre in tutto.

Non trovando alcuna alternativa, e trovandomi in difficoltà, ho parcheggiato temporaneamente nello spazio riservato ai taxi in Corso Canal Grande, libero al momento. So di aver commesso un’infrazione e per questo sono stato sanzionato dalla Polizia Locale, alla quale va comunque la mia stima, potevano comunque, visto le difficoltà, nell'operare diversamente.

Il problema è un altro: il Comune ha rimosso i parcheggi riservati senza prevedere soluzioni alternative, nemmeno temporanee.

Mi chiedo e chiedo all’Amministrazione Comunale:

1. È corretto sanzionare chi non ha alternative reali?

2. Questo comportamento è coerente con il rispetto dovuto alle persone con disabilità e alle fasce più deboli?

3. Perché eliminare stalli senza prevedere un piano alternativo?

Non è un problema solo mio, ma di tutti i cittadini con disabilità che ogni giorno si trovano a fronteggiare barriere di questo tipo.

Chiedo un confronto pubblico e una soluzione rapida per ripristinare posti riservati adeguati.

Stefano Giovannini

