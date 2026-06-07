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Nomine Farmacie Modena, quando mio marito venne bocciato dal 'dottor' Muzzarelli nonostante le competenze

Nomine Farmacie Modena, quando mio marito venne bocciato dal 'dottor' Muzzarelli nonostante le competenze

Ho voluto ricordare l'episodio perchè le Farmacie Comunali al pari di altre Istituzioni di interesse pubblico appartengono ai cittadini

2 minuti di lettura

Egregio Direttore,

sabato 6 giugno ho partecipato alla presentazione del libro 'La Clinica Ortopedica di Modena 1948-2010' su invito dell'ex Primario dell'Ortopedia dell'Ospedale S.Agostino-Baggiovara, in quanto moglie del Dottor Adolfo Folloni. Vorrei esprimere la mia gratitudine al dottor Vaccari sia per il ricordo affettuoso di Adolfo, ma soprattutto per averne sottolineato la grande dedizione al lavoro, la capacità tecnica, le ottime capacità organizzative di gestione delle risorse economiche in ambito sanitario.

Alla presentazione era presente il 'dottor' (stante a quanto riportato nella locandina) Giancarlo Muzzarelli ex-sindaco di Modena.

Come comprensibile l'encomio di Adolfo e la presenza dell'ex-sindaco mi hanno riportato alla mente quanto accaduto in merito al bando per la presidenza delle Farmacie Comunali, vicenda che Lei conosce perchè la Sua testata se ne interessò all'epoca dei fatti.

Mio marito Adolfo partecipò al bando su proposta dell'Ordine dei Medici di Modena ma l'allora sindaco preferì confermare per il terzo, discutibile, mandato la dottoressa Bucciarelli. Ricordo ma certamente lo ricorderà anche Lei che quello che addolorò Adolfo furono le motivazioni della scelta.

Ho voluto ricordare l'episodio perchè le Farmacie Comunali al pari di altre Istituzioni di interesse pubblico appartengono ai cittadini e che, a mio avviso (e non solo), la competenza dovrebbe essere il criterio da privilegiare nelle scelte.

Il mondo è paese, lo sappiamo, la vicenda di mio marito e altri, ben più gravi recenti accadimenti in merito alla gestione delle risorse pubbliche in questa città, dimostrano che purtroppo anche Modena lo è.

Grazie per l'attenzione,

cordialmente

Elisabetta Scalera

Foto dell'autore

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