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Rifiuti Modena, ritorno ai cassonetti: la controrivoluzione prosegue in via Moreali e via Giardini

Rifiuti Modena, ritorno ai cassonetti: la controrivoluzione prosegue in via Moreali e via Giardini

Da ottobre sono già stati posizionati circa 1.200 nuovi contenitori e raggiunti oltre la metà dei cittadini coinvolti nella riorganizzazione

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Il percorso di posa dei nuovi cassonetti per carta e plastica, intrapreso dall’amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, interesserà nelle prossime tre settimane altre 7.500 utenze delle zone residenziali centrali.

Da ottobre sono già stati posizionati circa 1.200 nuovi contenitori e raggiunti oltre la metà dei cittadini coinvolti nella riorganizzazione (40mila su 76mila) che quindi, trascorso il periodo di ‘rodaggio’, hanno già smesso di utilizzare il sistema porta a porta con sacchi.

A partire da lunedì 11 maggio è infatti prevista l’installazione dei nuovi cassonetti apribili gratuitamente con carta Smeraldo nella zona di viale Moreali, compresa tra viale Trento Trieste, via Archirola, viale Medaglie d’Oro, piazza Manzoni, via Cucchiari e via Emilia Est. Qui saranno interessate circa 2.500 utenze, di cui 2.200 domestiche e 300 attività commerciali.

Da lunedì 18 maggio sarà invece avviata la trasformazione nell’area compresa tra via Giardini, via Luosi e via Marconi, con limite a nord fino a viale Barozzi e a sud fino a viale Corassori, oltre all’area limitrofa compresa tra via Giardini, viale Amendola, via Nievo e via Bianchi Ferrari. La trasformazione coinvolgerà oltre 2.500 utenze, delle quali 250 attività commerciali.

Da lunedì 25 maggio i cassonetti per carta e plastica arriveranno anche nell’area compresa tra via Giardini, via Bianchi Ferrari, via Nievo, via Wiligelmo, via Guicciardini e viale Sigonio.

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Qui saranno interessate circa 2.400 utenze, di cui 240 non domestiche.

Ogni volta che i nuovi cassonetti per carta e plastica arriveranno in un quartiere, i cittadini saranno avvisati tramite comunicazione in buchetta e cartelli affissi nelle isole ecologiche di base. Anche chi risiede nelle zone residenziali centrali dove prosegue il porta a porta con carrellati o bidoncini, sarà avvisato e gli saranno consegnate le nuove dotazioni. Si ricorda inoltre che nei nuovi cassonetti apribili con tessera i rifiuti di carta e plastica vanno conferiti sfusi (in particolare la carta senza sacchetto di plastica) e che il loro conferimento è illimitato e gratuito. Nulla cambia per chi abita nel forese o nelle Zai (zone artigianali industriali) dove continuerà il porta a porta con sacchi.

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