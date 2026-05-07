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Sottil: 'Onoriamo l'ultima gara a testa alta, ma la vera partita sarà martedì'

Sottil: 'Onoriamo l'ultima gara a testa alta, ma la vera partita sarà martedì'

Domani, venerdì ore 20.30, la fine delle gare di campionato ad Avellino. Gara ininfluente ai fini di classifica e obiettivi, con play off raggiunti. Occasione per turn-over e dare minutaggio a chi ha giocato meno. Largo ai giovani con Arnaboldi forse titolare. Verso la prima dei play-off, martedì

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Alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, una sfida che non cambierà la classifica ma che il Modena vuole comunque interpretare 'a testa alta', Andrea Sottil ha chiarito che la squadra scenderà in campo ad Avellino con l’obiettivo di chiudere bene il percorso stagionale, pur avendo già la mente rivolta alla gara di martedì, quella che segnerà l’ingresso nei playoff.

'Sapete che non ragiono mai sulla partita successiva a quella che ci apprestiamo a giocare, ma raggiunta la qualificazione matematica, lo scenario è cambiato e ora la priorità è gestire le energie' ha affermato il mister giallobù nel prepartita di questa mattina allo stadio Braglia. 'Questa volta, però, la necessità di arrivare freschi e compatti alla sfida di martedì impone scelte diverse. Per questo motivo ci sarà un turnover ampio, non per snobbare l’impegno, ma per dare minutaggio a chi ha giocato meno e per preservare chi ha tirato la carretta per mesi'.

Sottil ha ricordato che alcuni giocatori come Sersanti e Gliozzi rientrano dopo periodi più o meno lunghi di assenza e che la gara di Avellino servirà anche a raccogliere indicazioni utili in vista dei playoff. Ad Avellino maggior spazio e soprattutto opportunità anche ai giovani della Primavera, che quest’anno hanno trovato spazio con continuità.
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Sottil ha confermato che Arnaboldi sarà convocato e che potrebbe anche partire titolare, ricordando che è un 'play naturale' e che ha già lavorato con la prima squadra. 'Domani potrebbero esserci spazii per altri esordi'.

Sul fronte degli infortuni, Sottil ha rassicurato sulle condizioni di Gerli, spiegando che si tratta di un problema di primo grado e che il giocatore sta recuperando bene, anche se per martedì resta in bilico. Ha confermato invece la disponibilità di Defrel e Gliozzi. 'La gara di domani servirà anche a verificare le loro condizioni in campo'.

Interrogato sul suo bilancio personale, Sottil ha parlato con sincerità. Ha detto di essere molto contento, soprattutto dal punto di vista umano, perché la proprietà e l’area tecnica gli hanno permesso di lavorare come desiderava, con libertà, condivisione e rispetto dei ruoli. Ha ricordato come non sia sempre scontato trovare ambienti così, e che quando c’è competenza, educazione e intelligenza, lui riesce a dare il massimo di sé. Ha paragonato l’esperienza a quella vissuta ad Ascoli, dove aveva trovato la stessa sintonia.

Infine, parlando delle soluzioni a centrocampo, il tecnico ha spiegato che l’assenza contemporanea di Gerli e Santoro non rappresenta un problema irrisolvibile.
Arnaboldi è un regista naturale e potrebbe essere lui a guidare la manovra, mentre Nador resta l’alternativa più credibile per caratteristiche. Sottil ha ribadito che non vuole adattare giocatori fuori ruolo, perché è fondamentale che ognuno possa rendere al meglio nella propria posizione, soprattutto ora che martedì inizierà “un altro torneo”.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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