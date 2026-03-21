Il Modena batte il Mantova 2-1 e lancia la volata per i playoff

Vittoria importante e meritata del Modena, che batte il Mantova (2-1), al termine di una gara che i gialli hanno controllato piuttosto bene fin dall’inizio, e hanno poi saputo condurre in porto nel finale dopo il gol con il quale gli ospiti avevano riaperto la partita; tre punti che danno continuità alla rincorsa dei gialloblù verso i playoff, e mantengono il Modena al sesto posto.Nell’undici iniziale, Sottil conferma le indicazioni della vigilia: davanti a Chichizola, trio composto da Tonoli, Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra, Zampano, Sersanti, al rientro da titolare, Gerli, Santoro e Zanimacchia; in attacco si vede ancora la coppia che ha battuto lo Spezia composta da De Luca e Gliozzi.Nei primi 15’ minuti, la Montagnani da vita allo sciopero del tifo, annunciato, esponendo lo striscione “trasferte libere” in solidarietà ai tifosi del Mantova esclusi dalla trasferta odierna.Pronti via e Modena subito molto aggressivo: al 1’ tiro di De Luca, innocuo; al 5’ De Luca cade in area, i gialli invocano il rigore, ma l’arbitro lascia correre; Al 7’ bel cross di Zanimacchia da sinistra, Gliozzi svetta di testa a centro area, ma Bardi si distende bene sulla sua sinistra e respinge; al 14’ Modena in vantaggio: la palla arriva a Sersanti dentro all’area che se la sistema sul destro e fulmina Bardi con una conclusione violenta sotto alla traversa.Il Modena tira un po’ il fiato, le due squadre giocano molto sui duelli individuali a centrocampo, con buon ritmo e buona intensità; il Modena nella seconda parte del tempo, cerca di controllare la partita rallentando il ritmo. Il Mantova si vede al 38’ con Buso che sul lato sinistro dell’area di rigore supera Chichizola, ma la sua conclusione finisce molto a lato. Allo scadere, errore di Zanimacchia in disimpegno che consegna la palla a Dembleè, il cui tiro, deviato da Gerli, viene respinto in angolo da Chichizola ben appostato sul primo palo.Nella ripresa, subito Wiafe per Sersanti, e al 50’ pallone in area per Gliozzi che calcia alle stelle. Al 56’ Mancuso di testa in tuffo, Chichizola para facile. Al 59’ raddoppio del Modena con il quinto gol in stagione di Tonoli: cross di Wiafe dalla trequarti destra, Gliozzi prova la girata al volo, la palla schizza verso Tonoli che arriva di corsa e calcia di prima intenzione alle spalle di Bardi.Il Mantova prova subito ad accelerare e a cambiare ritmo, ma il Modena controlla bene la partita, gestendo il possesso e coprendo il campo con attenzione; al 70’ Beyuku e Ambrosino per Zampano (già ammonito), e Gliozzi.All’80’ il Mantova accorcia le distanze: un lungo rinvio dalle retrovie, coglie la difesa del Modena posizionata malissimo, la palla arriva a Mensah che indisturbato a a tu per tu con Chichizola non sbaglia; i gialli reclamano il fuorigioco, ma dopo un check del Var, l’arbitro convalida la rete. Al 86’ fuori Zanimacchia con i crampi, dentro Cotali; al 89’ Mendes per De Luca. L’arbitro concede 6’ di recupero, il Modena resta dietro a difendere, stringe i denti, e porta a casa tre punti meritati e importantissimi in chiave playoff; i gialli salgono a quota 50, conquistano il record di punti dal ritorno in serie B, consolidano il sesto posto salendo a meno due dal Catanzaro, e lanciano la volata per i playoff.Il campionato osserva ora l’ultima pausa per gli impegni delle nazionali; Modena di nuovo in campo a Pasquetta, lunedì 6 aprile alle 15.00 a Bari.Foto Modena Fc

Il tabellino

Modena-Mantova 2-1Reti: 14° Sersanti, 59° Tonoli, 81° MensahModena (3-5-2) Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano (70° Beyuku), Sersanti (46° Wiafe), Gerli, Santoro, Zanimacchia (87° Cotali); De Luca (89° Pedro Mendes), Gliozzi (70° Ambrosino).A disposizione: Pezzolato, Cauz, Dellavalle, Nador, Imputato, Massolin, Defrel. All. Sottil.Mantova (3-4-2-1) Bardi; Dembelé (77° Falletti), Cella, Castellini; Radaelli (65° Maggioni), Trimboli, Kouda, Benaissa; Buso (46° Bragantini), Marras (46° Caprini); Mancuso (77° Mensah). Adisposizione: Vukovic, Chrysopoulos, Wieser, Muci, Ruocco, Ligue, Paoletti. All. Modesto.Arbitro: Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno (Assistenti Mattia Politi di Lecce e Simone Pistarelli di Fermo, quarto ufficiale Andrea Zanotti di Rimini, Var e Avar Davide Massa di Imperia e Daniele Rutella di Enna).Ammoniti: Zampano, Radaelli, Kouda, MensahNote: 9.815 spettatori