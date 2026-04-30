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'Derby, vogliamo che tutta Modena sia in campo'

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Dallo stadio Braglia il pre partita Modena-Reggiana dell'allenatore Andrea Sottil. Per 15 minuti sciopero della curva per protesta contro la decisione di escludere i tifosi della Reggiana. Il tifo dei circa 12.000 previsti sarà tutto gialloblù. Obiettivo, riscattare la sconfitta dell'andata e suggellare l'obiettivo play-off

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'Sentiamo il peso di una gara sentitissima che ha una doppia valenza, sia per la città sia per la classifica. Dispiace per l'assenza dei tifosi della Reggiana, e so che la curva farà 15 minuti di sciopero, ma non discuto le decisioni che arrivano dagli organi per la sicurezza'. Più che di campo si parla di emozioni e di tutti quegli elementi che fanno da cornice alla partita più attesa dell'anno, quella del derby contro la Reggiana. Per mille motivi: per riscattare quella sconfitta dell'andata, per 1-0, che bruciò tanto, per mantenere il sesto posto che conferma anche il raggiungimento dei play-off,obiettivo di campionato, e per regalare una giornata di gioia ai circa 12.000 tifosi gialloblù che hanno portato la curva ed altri settori dello stadio, al tutto esaurito.
In sala stampa oltre 20 minuti di conferenza. Nel video su immagini di Mauro Tonelli, la nostra sintesi

 



 

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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