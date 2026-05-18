Ancora paura a Modena ieri sera dopo la strage di sabato pomeriggio. Attorno all'una di notte di oggi, su via Ganaceto all’intersezione con via della Cerca, un'auto impazzita, una Land Rover Defender, ha sbandato andando a sbattere contro un'auto parcheggiata - una Toyota Yaris - abbattendo subito dopo il ponteggio di un cantiere edile che è collassato. La Land Rover è poi ripartita sgommando, sotto lo sguardo attonito dei residenti ed è stata infine abbandonata in area pedonale. I due occupanti, due uomini rispettivamente di 31 anni e 34 anni, sono fuggiti a piedi. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato - a cui è arrivata la chiamata -, i carabinieri e, successivamente la Polizia locale. Grazie al supporto della Sala operativa della Locale è stato possibile rintracciare le due persone. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza il cantiere, ma il transito su via della Cerca è ancora vietato e la strada sarà riaperta solo dopo il ripristino del ponteggio.
Modena, auto impazzita nella notte dopo la strage, abbatte enorme ponteggio e fugge: due fermati. IL VIDEO
Paura a Modena dopo la strage di sabato pomeriggio. E' successo attorno all'una di notte di oggi, su via Ganaceto
Paura a Modena dopo la strage di sabato pomeriggio. E' successo attorno all'una di notte di oggi, su via Ganaceto
Ancora paura a Modena ieri sera dopo la strage di sabato pomeriggio. Attorno all'una di notte di oggi, su via Ganaceto all’intersezione con via della Cerca, un'auto impazzita, una Land Rover Defender, ha sbandato andando a sbattere contro un'auto parcheggiata - una Toyota Yaris - abbattendo subito dopo il ponteggio di un cantiere edile che è collassato. La Land Rover è poi ripartita sgommando, sotto lo sguardo attonito dei residenti ed è stata infine abbandonata in area pedonale. I due occupanti, due uomini rispettivamente di 31 anni e 34 anni, sono fuggiti a piedi. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato - a cui è arrivata la chiamata -, i carabinieri e, successivamente la Polizia locale. Grazie al supporto della Sala operativa della Locale è stato possibile rintracciare le due persone. I vigili del fuoco hanno invece messo in sicurezza il cantiere, ma il transito su via della Cerca è ancora vietato e la strada sarà riaperta solo dopo il ripristino del ponteggio.
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