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Bari-Modena: dallo stadio Braglia il pre-partita di mister Sottil

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Gialloblù in campo nella trasferta di lunedì 6 aprile. Obiettivo agganciare il quinto posto e consolidare la posizione in zona play-off

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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