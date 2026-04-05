Bari-Modena: dallo stadio Braglia il pre-partita di mister Sottil
Gialloblù in campo nella trasferta di lunedì 6 aprile. Obiettivo agganciare il quinto posto e consolidare la posizione in zona play-off
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