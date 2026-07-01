Demenza: a Fiorano aprono le 'Officine della memoria'

Ha aperto da alcune settimane la nuova “Officina della Memoria” di Fiorano modenese, “luoghi di incontro” per sostenere e accompagnare le persone che presentano i primi segnali di decadimento cognitivo, offrendo attività e, soprattutto socialità.
A renderne possibile la realizzazione, la forte sinergia tra Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, Comune di Fiorano Modenese, AUSL di Modena, Associazione Sostegno Demenze (AssDe) all’interno del più ampio progetto Dementia Friendly Community e, appunto, Meeting Centre Italia.
All’incontro che si è tenuto oggi, 30 giugno, presso “La Baita”, nel parco di Fiorano dove l’attività ha sede, erano presenti Massimo Zucchini, Direttore sociosanitario Azienda USL di Modena, Federica Ronchetti, Direttrice Distretto di Sassuolo, Elisa Ferrari, Assessora ai Servizi sociali e sanitari di Fiorano Modenese, Paola Rossetti Dirigente Politiche Sociali Unione distretto ceramico; Tonino Rovatti, Presidente di AssDe, Barbara Manni, geriatra territoriale, e operatori sanitari e sociali del progetto Officina della Memoria che hanno illustrato il progetto.
Nella realtà delle comunità locali, questi spazi si presentano come
“Credo che il livello di civiltà di una comunità si misuri anche da come sa prendersi cura delle persone più fragili – dichiara Elisa Ferrari, Assessora ai Servizi sociali e Sanitari di Fiorano Modenese -.
“L’Officina della Memoria – osserva anche Massimo Zucchini, Direttore delle attività sociosanitarie dell’Azienda USL di Modena – rappresenta un esempio concreto di come il sistema sociosanitario territoriale possa dare risposte efficaci e tempestive a bisogni complessi, come quelli legati al decadimento cognitivo. Intervenire precocemente, quando compaiono i primi segnali, significa offrire alle persone e ai loro familiari non solo supporto professionale, ma anche relazioni, orientamento e strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza il percorso. La forza di questo progetto sta nella capacità di mettere insieme competenze sanitarie, risorse sociali e l’impegno prezioso del volontariato, costruendo una presa in carico realmente integrata. In questi spazi si contrasta l’isolamento, si promuove il benessere e si sostiene anche il caregiver, che è parte fondamentale del percorso di cura”.
Le “Officine della memoria” di Fiorano e Formigine
L’Istituzione dei Servizi alla Persona dell’Unione dei
Le attività, realizzate dai volontari e sostenute da professionisti sociosanitari (psicologa, terapista occupazionale, operatore socio-assistenziale) sono fruibili il Martedì dalle 9 alle 12 e il Giovedì dalle 15 alle 17 e sono finalizzate a promuovere il benessere, l’inclusione, la socializzazione e la stimolazione cognitiva in modo informale e divertente, secondo metodologie definite in collaborazione con la Geriatria Territoriale dell’Azienda USL di Modena – Distretto di Sassuolo.